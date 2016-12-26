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07:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

Переменная облачность без осадков ожидает челябинцев днём 26 декабря

Термометры покажут от 12 до 14 градусов ниже нуля.

Источник: РИА "Новости"

Облачность и отсутствие осадков прогнозируют в Челябинске днём 26 декабря, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в понедельник столбики термометров в областном центре опустятся до -19, днём температура установится на уровне 12−14 градусов ниже нуля. Ветер южного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 3−8 м/с.

По народному календарю 26 декабря — Евстратиев день. Наши предки считали, что следующие 12 дней предсказывают погоду на будущий год, каждый за один месяц, начиная с января. Также этот этот день называли Ведьмиными посиделками — люди старались не сквернословить, чтобы не привлечь нечистую силу в дом.

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