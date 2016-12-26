В новогоднюю ночь в Новосибирске потеплеет до -7 градусов

По предварительным прогнозам в Новосибирске ожидается нехарактерное для зимы потепление.

В ближайшую неделю дневная температура около -10 градусов. При этом в новогоднюю ночь может потеплеть до -7. Впрочем, в зимние каникулы на улицах Новосибирска и области может оказаться и вовсе «жарко». В отдельные дни -3 и -4 градуса.