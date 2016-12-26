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07:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пятиклассница из Перми победила во 2-м сезоне шоу «МастерШеф. Дети» на СТС

11-летняя Софья Понькина отправится учиться в кулинарную школу Джейми Оливера в Лондоне.

Пятиклассница из Перми Софья Понькина стала победительницей второго сезона кулинарного проекта «МастерШеф. Дети» на телеканале СТС.

В финале, который показали в эфире в воскресенье, 25 декабря, она соперничала с 12-летним Мишей Зиньковским из Москвы. Им предстояло приготовить обед из трёх блюд в одном стиле на уровне отличного ресторана. За два часа ребята должны были приготовить закуску, основное блюдо и десерт.

На закуску Софья Понькина сделала тёплое суфле из куриной печени с пшеничными крекерами, грецкими орехами и мочёной брусникой. На главное блюдо — нежные котлетки из кролика с пюре из цветной капусты. На десерт — пирожное из козьего сыра с вишнёвым твилем и маринованной хурмой.

В итоге жюри и ведущие программы признали её победительницей. Пятикласснице из Перми досталось звание лучшего юного повара страны и главный приз — она поедет обучаться в Лондонскую кулинарную школу Джейми Оливера.

«Сказать, что сбылась моя мечта — это ничего не сказать. Полгода назад, отправляя заявку на “Мастер-шеф”, мечтой было пройти кастинг и попасть в 24 участника. Но по мере продолжения шоу уровень мечты повышался и повышался и вот — победа!!! Эмоции зашкаливают. Всем, кто за меня болел и верил в мою победу — огромное спасибо!» — написала победительница в своём аккаунте в Инстаграмме.

Уже в ближайшую среду, 29 декабря, победительница проведёт бесплатный мастер-класс в Перми. Он начнётся в 12.00 в Доме Творчества Юных (Сибирская, 29).

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