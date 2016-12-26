В трех областях РК из-за метели закрыты автодороги

По информации РГП «Казавтодор», в Алматинской области с 11.00 25 декабря, в связи ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке автодороги «Сарыозек-Коктал» (40−80 км, п. Когалы — с. Басши) для всех видов автотранспорта.

С 15.30 25 декабря из-за сильного ветра, метели и нулевой видимости закрыто движение на участке автодороги «Ушарал-Достык» (83−184 км) для всех видов автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области с 19.30 25 декабря, в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение на участке автодороги «Алматы — Усть-Каменогорск» (973−1073 км, г. Усть-Каменогорск — с. Калбатау) для всех видов автотранспорта.

С 22.00 25 декабря в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги «Курчум-Калжыр» (65−131 км) для всех видов автотранспорта.