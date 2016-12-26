НАСА представило качественный снимок Пандоры

Снимок сделан 18 декабря 2016 года, когда Cassini приблизился на минимальное за время своей миссии расстояние к Пандоре — 40,5 тысячи километров. Масштаб изображения составляет 240 метров на пиксель.

Миссия Cassini-Huygens — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства. Основная цель — исследование Сатурна, его колец и Титана, самого крупного спутника планеты.

Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005 года высадился на поверхности Титана.