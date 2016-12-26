Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Шотландские ученые объяснили существование секса
СМИ узнали о двух возможным причинах крушения самолета под Сочи
Как испортить ребенку Новый год
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Просто так самолеты не падают»: Герой России о крушении Ту-154
Крушение самолета под Сочи: СМИ о подробностях
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
12Умер Джордж Майкл
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
20Россия готовится к Новому году
06:51 (мск), источник: Lenta.Ru

НАСА представило качественный снимок Пандоры

Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна неправильной формы (иногда называется Сатурном XVII), влияющий на его кольцо F. Фотография доступна на сайте НАСА.

Источник: NASA

Снимок сделан 18 декабря 2016 года, когда Cassini приблизился на минимальное за время своей миссии расстояние к Пандоре — 40,5 тысячи километров. Масштаб изображения составляет 240 метров на пиксель.

Миссия Cassini-Huygens — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства. Основная цель — исследование Сатурна, его колец и Титана, самого крупного спутника планеты.

Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005 года высадился на поверхности Титана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия прекратит свое существование. Мнение
Обнаружены фрагменты тел погибших в крушении Ту-154
Версия теракта на борту Ту-154 не является основной
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
Тимошенко обгоняет действующего президента в популярности
Трамп после инаугурации отменит до 70% указов Обамы
Премьер-министр Израиля вызвал для объяснений посла США
Британия сосредоточит авиаудары на Сирии в новом году
Спорт
Побьет ли «Спартак» рекорд «Алании»? Итоги матчей РФПЛ Подводим итоги посещаемости матчей осенней части текущего чемпионата России
Авто
Китай первый, США — вторые За первые 11 месяцев 2016 года в мире было продано в общей сложности 84,5 млн автомобилей, передает «Автостат»
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь