Приморские синоптики уточнили предпраздничные прогнозы

По информации Примгидромета сегодня, 26 декабря, в крае местами сохранится небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, во второй половине дня на отдельных участках побережья он тринадцати — восемнадцати метров в секунду. Завтра, 27 декабря, атмосферное давление над Приморьем будет расти. Холодный воздух распространится на всей территории края. На побережье усилится ветер. Температура воздуха ночью понизится до семнадцати — двадцати четырех градусов мороза, в горных районах до минус тридцати трех, на побережье — до двенадцати — семнадцати мороза. В отдельных районах сохранится небольшой снег. День ожидается холодным: минус тринадцать — восемнадцать, на юге и побережье края — шесть — одиннадцать мороза, в отдельных районах с сильным ветром.

Ночью в среду в Приморье температура опустится еще на три — пять градусов. Днем температура воздуха составит от трех до девяти мороза, на севере — минус одиннадцать — семнадцать.