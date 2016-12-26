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07:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские синоптики уточнили предпраздничные прогнозы

Приморские синоптики уточнили, какой будет погода в последние дни уходящего года, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По информации Примгидромета сегодня, 26 декабря, в крае местами сохранится небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, во второй половине дня на отдельных участках побережья он тринадцати — восемнадцати метров в секунду. Завтра, 27 декабря, атмосферное давление над Приморьем будет расти. Холодный воздух распространится на всей территории края. На побережье усилится ветер. Температура воздуха ночью понизится до семнадцати — двадцати четырех градусов мороза, в горных районах до минус тридцати трех, на побережье — до двенадцати — семнадцати мороза. В отдельных районах сохранится небольшой снег. День ожидается холодным: минус тринадцать — восемнадцать, на юге и побережье края — шесть — одиннадцать мороза, в отдельных районах с сильным ветром.

Ночью в среду в Приморье температура опустится еще на три — пять градусов. Днем температура воздуха составит от трех до девяти мороза, на севере — минус одиннадцать — семнадцать.

Во Владивостоке завтра небольшая облачность, погода без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью понизится до минус пятнадцати — семнадцати, днём воздух прогреется незначительно, будет теплее на два — четыре градуса. В среду ночные температуры существенно не изменятся, днем до шести — девяти мороза.

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