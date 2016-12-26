Новосибирцы массово решили досрочно гасить ипотечные кредиты, об этом сообщают аналитики агентства недвижимости «Жилфонд».

За шесть месяцев 2016 года заёмщики вернули банкам в общей сложности более 4,6 млрд рублей. По сумме погашенного долга Новосибирскую область опережает только Красноярский край, где за первое полугодие досрочно выплатили 4,8 млрд рублей по ипотеке. На третьем месте — Иркутская область, жители которой внесли в банки сумму более 3,4 млрд рублей.

По объёму досрочно погашенной ипотеки Новосибирская область заняла лидирующую позицию не только среди соседей. В первые шесть месяцев 2016 года в регионе были значительно превышены свои собственные показатели, которые фиксировались в аналогичные периоды прошлых лет. Сумма более 4,6 млрд рублей за полугодие на сегодня рекордная для нашей области. В течение такого срока объём преждевременного гашения ипотечных кредитов ещё ни разу не достигал 4 млрд рублей. .

«Рост объёма досрочного гашения объясняется несколькими факторами. Во-первых, это связано с общим увеличением количества сделок с жилой недвижимостью, а среди продаваемых квартир большое количество находится в залоге, и для продажи необходимо загасить кредит. Во-вторых, в период нестабильности жители стараются уменьшить размер ежемесячных платежей: отказываются от крупных покупок, направляя свободные средства на гашение ипотеки. И, в-третьих, снижение ставок у банков стимулирует рефинансирование кредитов под более низкие процентные ставки. Также определенную роль играет программа помощи заёмщикам Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК), по которой можно загасить счёт государства до 20% от действующего кредита», — рассказывает президент Новосибирской ассоциации риэлтеров Александр Чернокульский.

В Новосибирской области сохраняется тенденция к увеличению объёма выдаваемой ипотеки. За первые десять месяцев 2016 года регион получил жилищные кредиты на общую сумму 25,8 млрд ₽. В целом по России количество и объём выданных ипотечных кредитов на жильё с начала текущего года на треть превышают показатели прошедшего года.