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07:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы массово решили досрочно гасить ипотечные кредиты

Жители региона досрочно отдали кредитным учреждениям 4,6 млрд рублей, рассказали аналитики.

Новосибирцы массово решили досрочно гасить ипотечные кредиты, об этом сообщают аналитики агентства недвижимости «Жилфонд».

За шесть месяцев 2016 года заёмщики вернули банкам в общей сложности более 4,6 млрд рублей. По сумме погашенного долга Новосибирскую область опережает только Красноярский край, где за первое полугодие досрочно выплатили 4,8 млрд рублей по ипотеке. На третьем месте — Иркутская область, жители которой внесли в банки сумму более 3,4 млрд рублей.

По объёму досрочно погашенной ипотеки Новосибирская область заняла лидирующую позицию не только среди соседей. В первые шесть месяцев 2016 года в регионе были значительно превышены свои собственные показатели, которые фиксировались в аналогичные периоды прошлых лет. Сумма более 4,6 млрд рублей за полугодие на сегодня рекордная для нашей области. В течение такого срока объём преждевременного гашения ипотечных кредитов ещё ни разу не достигал 4 млрд рублей. .

«Рост объёма досрочного гашения объясняется несколькими факторами. Во-первых, это связано с общим увеличением количества сделок с жилой недвижимостью, а среди продаваемых квартир большое количество находится в залоге, и для продажи необходимо загасить кредит. Во-вторых, в период нестабильности жители стараются уменьшить размер ежемесячных платежей: отказываются от крупных покупок, направляя свободные средства на гашение ипотеки. И, в-третьих, снижение ставок у банков стимулирует рефинансирование кредитов под более низкие процентные ставки. Также определенную роль играет программа помощи заёмщикам Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК), по которой можно загасить счёт государства до 20% от действующего кредита», — рассказывает президент Новосибирской ассоциации риэлтеров Александр Чернокульский.

В Новосибирской области сохраняется тенденция к увеличению объёма выдаваемой ипотеки. За первые десять месяцев 2016 года регион получил жилищные кредиты на общую сумму 25,8 млрд ₽. В целом по России количество и объём выданных ипотечных кредитов на жильё с начала текущего года на треть превышают показатели прошедшего года.

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