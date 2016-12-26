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07:19 (мск), источник: Properm.ru

Роспотребнадзор не нашел ядовитый «Боярышник» в Перми

Все взятые образцы продукции соответствуют обязательным требованиям.

Источник: РИА "Новости"

В Перми прошла проверка торговых точек, где продают спиртосодержащую продукцию, на факт наличия в продаже настойки «Боярышник». На данный момент ядовитого напитка на территории города не нашли, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проверки начались 22 декабря. Чиновники, специалисты Роспотребнадзора и полицейские обошли 41 объект и взяли пробы 64 образцов спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции. Все взятые образцы продукции соответствуют обязательным требованиям.

На прошлой неделе в Иркутске, от отравления «Боярышником» умерло 75 человек. По требованию премьер-министра Дмитрия Медведева в скором времени будет принят закон ужесточающий и ограничивающий распространения любой спиртосодержащей продукции.

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