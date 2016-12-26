Роспотребнадзор не нашел ядовитый «Боярышник» в Перми
Все взятые образцы продукции соответствуют обязательным требованиям.
Все взятые образцы продукции соответствуют обязательным требованиям.
В Перми прошла проверка торговых точек, где продают спиртосодержащую продукцию, на факт наличия в продаже настойки «Боярышник». На данный момент ядовитого напитка на территории города не нашли, сообщили в
Проверки начались 22 декабря. Чиновники, специалисты Роспотребнадзора и полицейские обошли 41 объект и взяли пробы 64 образцов спиртосодержащей
На прошлой неделе в Иркутске, от отравления «Боярышником» умерло 75 человек. По требованию