Роспотребнадзор не нашел ядовитый «Боярышник» в Перми

В Перми прошла проверка торговых точек, где продают спиртосодержащую продукцию, на факт наличия в продаже настойки «Боярышник». На данный момент ядовитого напитка на территории города не нашли, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Проверки начались 22 декабря. Чиновники, специалисты Роспотребнадзора и полицейские обошли 41 объект и взяли пробы 64 образцов спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции. Все взятые образцы продукции соответствуют обязательным требованиям.