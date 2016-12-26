Жителям Омска показали полностью воссозданный Воскресенский собор
В обновленном Воскресенском соборе Омска открылась выставка, подготовленная
В обновленном Воскресенском соборе Омска открылась выставка, подготовленная
На открытии присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский, депутат Госдумы РФ Андрей Голушко,
«Собор — федеральный памятник с большой исторической ценностью. В нем прихожанами были и Федор Достоевский, и Валериан Куйбышев, генерал Карбышев и, кстати, мой далекий предок генерал Мединский, губернатор Туркестана, и другие достойные сыны Отечества», — сказал на открытии министр Владимир Мединский.
По его словам, собор уникален тем, что сочетает в себе культовую и просветительскую функции.
«Мы специально настояли, чтобы, помимо культовой части, в соборе был музей истории Омска и Омской крепости. Поддерживать его будет омское отделение
Напомним, восстанавливать собор начали 11 января, 5 августа его открыли. Тогда на стенах собора были заметны дождевые разводы. По словам директора
По данным областного правительства, на реконструкцию собора из федерального бюджета выделяли 91 млн руб., из областного — 27 млн руб.