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08:19 (мск), источник: Om1.ru

Омичи в предновогодней суете устроили страшный беспорядок в гипермаркете

Фруктовый отдел гипермаркета «Лента» выглядит так, будто по нему прошлась банда бешеных и голодных обезьян.

В преддверии Нового года в крупных магазинах Омска все больше покупателей. Видимо, омичи переживают, что к празднику не успеют набить холодильники, поэтому хватают с полок все подряд, и в хаотичном порядке.

Один из гипермаркетов сети «Лента» после нашествия омичей стал похож на самую настоящую свалку. Фотографию страшного беспорядка опубликовали в соцсетях, так, в паблике «Наш город Омск», ехидно прокомментировав «Омич прошелся».

Судя по снимку, уровень культуры некоторых омичей оставляет делать лучшего. В фруктовом отделе гипермаркета «Лента» царит полный хаос. По полу разбросаны мандарины и обрывки оберточной бумаги и пакетов, ящики с остатками фруктов перевернуты.

Неизвестно, что побудило покупателей с таким ажиотажем и неаккуратностью расхватывать мандарины — возможно, в гипермаркете была серьезная скидка на фрукты. На фотографии можно увидеть надпись, гласящую об акциях и скидках.

В комментариях омичи дружно ужасаются чудовищной картине и сетуют, что жителям города не хватает культуры. Но многие на особо удивляются — в комментариях отмечают, что подобные «свалки» можно увидеть каждый год перед Новым годом во всех крупных магазинах.

Геннадий Крайнов:

 — Ежегодная картина. Будто мандаринов не видели. Позорище.

Вячеслав Ширшов:

 — Оголодавшая свинота!

Яна Раевская:

 — Жесть вообще, стадо оголодавших.

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