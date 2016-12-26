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07:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пятитысячного ребенка зарегистрировали во Дворце бракосочетаний в Иркутске

Юбилейным малышом стала девочка Алина.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники центрального отдела ЗАГС по Иркутску (Дворец бракосочетаний) в торжественной обстановке в пятитысячный раз с начала 2016 года зарегистрировали рождение ребенка. Юбилейным малышом стала малышка Алина, появившаяся на свет в областном центре 16 декабря 2016 года. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе городского ЗАГСа.

Для иркутского Дворца бракосочетаний такой показатель зарегистрированных актов о рождении стал рекордным.

«Так, например, в 2013 году во Дворце бракосочетаний было зарегистрировано 3028 рождений детей, в 2014 году — 3, 6 тысячи, в 2015 году — 4,5 тысячи», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что регистрация актов гражданского состояния о рождении центральным отделом ЗАГС по Иркутску осуществляется с 2013 года. Счастливых родителей, которые здесь же, в центральном отделе, летом 2013 года зарегистрировали свой брак, с появлением на свет первенца поздравил руководитель службы записи актов гражданского состояния Иркутской области Олег Власенко. Он вручил супругам Нине и Геннадию Победоносцевым свидетельство о рождении дочери и поздравительный адрес от имени службы записи актов гражданского состояния Иркутской области. Олег Борисович отметил, что не так важно под каким номером актовой записи зарегистрирован ребенок, важно, что его появление на свет дарит родителям и близким семьи радость и настоящее счастье.

Отметим, что по состоянию на 23 декабря 2016 года органами ЗАГС Иркутской области зарегистрировано свыше 35 тысяч рождений детей.

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