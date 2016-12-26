Сиви Махмуди впервые показала супруга
Певица и продюсер Сиви Махмуди в преддверии Нового года решила устроить фотосессию. На этот раз артистка не стала позировать в гордом одиночестве и в изысканном платье.
Певица и продюсер Сиви Махмуди в преддверии Нового года решила устроить фотосессию. На этот раз артистка не стала позировать в гордом одиночестве и в изысканном платье.
Певица сделала семейную фотосессию, в которой снялась вместе с детьми. Также на семейных снимках можно увидеть супруга Сиви, которого она на протяжении 6 лет скрывала от глаз общественности.
Предновогодняя фотосессия прошла успешно. Артистка решила сделать такой подарок для себя и родных, а не для обложек модных журналов.