Сиви Махмуди впервые показала супруга

Певица сделала семейную фотосессию, в которой снялась вместе с детьми. Также на семейных снимках можно увидеть супруга Сиви, которого она на протяжении 6 лет скрывала от глаз общественности.

Предновогодняя фотосессия прошла успешно. Артистка решила сделать такой подарок для себя и родных, а не для обложек модных журналов.