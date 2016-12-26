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07:27 (мск), источник: Nur.kz

Сиви Махмуди впервые показала супруга

Певица и продюсер Сиви Махмуди в преддверии Нового года решила устроить фотосессию. На этот раз артистка не стала позировать в гордом одиночестве и в изысканном платье.

Певица сделала семейную фотосессию, в которой снялась вместе с детьми. Также на семейных снимках можно увидеть супруга Сиви, которого она на протяжении 6 лет скрывала от глаз общественности.

Предновогодняя фотосессия прошла успешно. Артистка решила сделать такой подарок для себя и родных, а не для обложек модных журналов.

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