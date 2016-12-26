Неделя в Украине начнется без существенных осадков, на западе до +6
В понедельник, 26 декабря, в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В понедельник, 26 декабря, в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
На западе облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем дождь, ночью и утром местами гололед, ветер
В Карпатах ночью снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью −2…−7 градусов, днем +2…-3 градуса.
В Моршине ночью мокрый снег, днем дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.
В Трускавце ночью мокрый снег, днем дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.
В Сваляве ночью снег, днем дождь с мокрым снегом, температура ночью −1…−3 градуса, днем +1…+3 градуса.
В северных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В центральных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
На востоке страны облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В южных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В Ялте без существенных осадков, температура ночью −1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.