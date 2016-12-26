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07:28 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Неделя в Украине начнется без существенных осадков, на западе до +6

В понедельник, 26 декабря, в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5−10 м/с, температура ночью −2…−4 градуса, днем −1…+1 градус. Об этом НБН сообщил Гидрометеорологический центр.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе облачно с прояснениями, ночью мокрый снег, днем дождь, ночью и утром местами гололед, ветер юго-западный, 5−10 м/с, температура ночью +1…-6 градусов, днем 0…+6 градусов.

В Карпатах ночью снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью −2…−7 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Моршине ночью мокрый снег, днем дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце ночью мокрый снег, днем дождь, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве ночью снег, днем дождь с мокрым снегом, температура ночью −1…−3 градуса, днем +1…+3 градуса.

В северных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5−10 м/с, температура ночью −1…−6 градусов, днем +4…-4 градуса.

В центральных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5−10 м/с, температура ночью 0…-6 градусов, днем +2…-3 градуса.

На востоке страны облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5−10 м/с, температура ночью −2…−8 градусов, днем +1…-4 градуса.

В южных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5−10 м/с, температура ночью 0…-6 градусов, днем −2…+4 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5−10 м/с, температура ночью +1…-4 градуса, днем −1…+4 градуса.

В Ялте без существенных осадков, температура ночью −1…+1 градус, днем +1…+3 градуса.

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