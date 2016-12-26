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07:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Траурное мероприятие пройдет сегодня в Хабаровске

В 19 часов на остановке «Портовая» горожане проведут акцию память по погибшим при крушении самолета Ту-154.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 декабря, AmurMedia.

Молодые парламентарии края, представители Хабаровского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» проведут траурную акцию в память о жертвах самолета Ту-154 МО РФ, потерпевшего крушение в Черном море. Мероприятие начнется в 19 часов возле памятника штурмовику Су-7Б на остановке «Портовая», сообщил корр. ИА AmurMedia организатор акции Евгений Солоненко.

— Приглашаем всех почтить минутой молчания погибших и зажечь свечи в знак их памяти, — прокомментировал председатель Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе края, руководитель Хабаровского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России».

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Латакию, в воскресенье, 25 декабря, потерпел крушение в Черном море. На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие.

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