Траурное мероприятие пройдет сегодня в Хабаровске

Хабаровск, 26 декабря, AmurMedia.

Молодые парламентарии края, представители Хабаровского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» проведут траурную акцию в память о жертвах самолета Ту-154 МО РФ, потерпевшего крушение в Черном море. Мероприятие начнется в 19 часов возле памятника штурмовику Су-7Б на остановке «Портовая», сообщил корр. ИА AmurMedia организатор акции Евгений Солоненко.

— Приглашаем всех почтить минутой молчания погибших и зажечь свечи в знак их памяти, — прокомментировал председатель Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе края, руководитель Хабаровского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России».

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России, летевший из Сочи в Латакию, в воскресенье, 25 декабря, потерпел крушение в Черном море. На борту были восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, госслужащие.