В Новосибирск не пустили сто килограммов албанской травы от импотенции
«Витекс священный» в России внесен в Красную книгу, рассказали в Росельхознадзоре.
«Витекс священный» в России внесен в Красную книгу, рассказали в Росельхознадзоре.
В Новосибирск не пустили сто килограммов албанской травы от импотенции, об этом сообщает
В аэропорту «Толмачево» инспекторы изъяли партию сушеных плодов лекарственного растения «Витекс священный», которая прибыла в Новосибирск из Германии.
В сентябре 2016 года аналогичная партия растения также была задержана в «Толмачево».
«Как и в первом случае в связи с действием с 8 декабря 2014 года временных ограничений на ввоз всей подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Албания и происхождением Республика Албания партия лекарственного растения — плоды Витекса священного — весом 97,2 кг запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации», — рассказали в Россельхознадзоре.
Растение «Витекс священный» в России внесен в Красную книгу как уязвимый вид. Листья и плоды витекса в быту применяют как пряную специю с острым вкусом. В медицине плоды, семена и листья растения применяют при малярии, хронических заболеваниях печени и селезёнки, импотенции, женских болезнях.