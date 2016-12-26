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08:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск не пустили сто килограммов албанской травы от импотенции

«Витекс священный» в России внесен в Красную книгу, рассказали в Росельхознадзоре.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск не пустили сто килограммов албанской травы от импотенции, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

В аэропорту «Толмачево» инспекторы изъяли партию сушеных плодов лекарственного растения «Витекс священный», которая прибыла в Новосибирск из Германии.

В сентябре 2016 года аналогичная партия растения также была задержана в «Толмачево».

«Как и в первом случае в связи с действием с 8 декабря 2014 года временных ограничений на ввоз всей подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Республики Албания и происхождением Республика Албания партия лекарственного растения — плоды Витекса священного — весом 97,2 кг запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации», — рассказали в Россельхознадзоре.

Растение «Витекс священный» в России внесен в Красную книгу как уязвимый вид. Листья и плоды витекса в быту применяют как пряную специю с острым вкусом. В медицине плоды, семена и листья растения применяют при малярии, хронических заболеваниях печени и селезёнки, импотенции, женских болезнях.

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