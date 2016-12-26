Открытие ледового городка в Челябинске отменили из-за траура

Открытие ледового городка на Площади Революции в Челябинске перенесли в связи с общенациональным трауром по погибшим при крушении самолёта Ту-154 в Чёрном море, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Аппаратное совещание в мэрии областного центра в понедельник началось с минуты молчания. Затем чиновники озвучили решение о переносе праздничного открытия: оно должно было начаться в 17 часов 26 декабря, но состоится на день позже.

Отметим, что в разбившемся самолёте находился уроженец Магнитогорска — 32-летний хорист Владимир Поляков, солист ансамбля имени Александрова.

Напомним, крушение Ту-154 в Чёрном море произошло ранним утром 25 декабря. Борт вылетел из Сочи и направлялся в Сирию. По официальным данным Минобороны РФ, в салоне воздушного судна находились 8 членов экипажа, несколько сопровождающих, 9 журналистов центральных телеканалов и 68 артистов, которые летели поздравить военнослужащих с Новым Годом.