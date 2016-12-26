Часть школ Челябинской области отправлена на карантин

С понедельника, 26 декабря, все школы и учреждения дополнительного образования Магнитогорска и более 30% школ Копейска (Челябинская область) закрываются на карантин. Учебный процесс приостановлен по 31 декабря. Затем ученики уходят на каникулы.

Как сообщает администрация Магнитогорска, в течение текущей недели магнитогорские школьники будут выполнять домашние задания дистанционно посредством сети Интернет. Запланированные предновогодние мероприятия в городе собирать не планируется.

В администрации Копейска отметили, что на карантин закрываются школы № 4, № 6, № 9, № 15, № 42, № 43, № 45. Число заболевших гриппом и ОРВИ в этих учебных заведениях колеблется от 9,4% до 19,4%.

Как рассказал временно исполняющий полномочия главы Копейского городского округа Владимир Бисеров, ситуация с заболеваниями ОРВИ и гриппом в Копейском городском округе не является критической и не превышает эпидемиологический порог. «Школы закрываются на карантин с целью профилактики дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ, чтобы не допустить развитие эпидемии», — пояснил Бисеров.

В Миассе на карантин закрыты два образовательных учреждения — школы № 22 и № 30, а также параллели первых классов в лицее № 6 школе № 9. Гимназия № 19, в которой карантинные меры были приняты чуть ранее, уже работает, уточнили в городской администрации. По решению штаба по гриппу в целях предотвращения дальнейшего увеличения числа заболевших введены ограничения на проведение новогодних праздников в закрытых помещениях.

По данным администрации Чебаркуля, с 20 декабря в городе введены карантинные мероприятия в двух сменах школ № 1 и 7, в первой смене школы № 2, а также 9 классов в школе № 6. Кроме этого, в учреждениях здравоохранения ограничено посещение больных, за исключением тех, кто ухаживает за тяжелобольными, а также плановые госпитализации.

В Верхнем Уфалее с 22 по 31 декабря отменены занятия спортивных секций в закрытых помещениях. В городе введен карантин в больницах и учреждениях социальной защиты населения. В других учреждениях (культуры, образования) продолжаются противоэпидемические мероприятия.