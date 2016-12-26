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08:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Потепление на Южном Урале продолжится

Аномальный холод сменился ростом температуры.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области температура воздуха продолжит расти.

На смену аномальным холодам пришло длительное потепление, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня и завтра, 26—27 декабря, столбики термометров ночью будут указывать на -19°С, а в дневные часы — на -12°С. При этом в течение недели воздух продолжит прогреваться, и к концу 2017 года, 31 декабря, ночью будет уже -11°С, а днем — -6°С.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что сохранится переменная облачность, а осадки специалисты обещают лишь к пятнице, 30 декабря. Скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду.

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