Потепление на Южном Урале продолжится
Аномальный холод сменился ростом температуры.
Аномальный холод сменился ростом температуры.
В Челябинской области температура воздуха продолжит расти.
На смену аномальным холодам пришло длительное потепление, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, сегодня и завтра,
Кроме того, синоптики прогнозируют, что сохранится переменная облачность, а осадки специалисты обещают лишь к пятнице, 30 декабря. Скорость ветра составит от трех до восьми метров в секунду.