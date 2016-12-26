Из-за проведения Губернаторской ёлки в центре Омска ограничат движение

На центральных улицах Омска ограничат движение из-за проведения Губернаторской ёлки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

28 и 29 декабря движение для транспорта ограничат на улице Лермонтова на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Пушкина. Такие меры будут приняты в связи с проведением Губернаторской ёлки.

Пассажирский транспорт тоже пойдёт по другим маршрутам. В городе во время проведения праздников будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятий и регулированию движения транспорта в период их проведения.