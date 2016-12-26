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08:36 (мск), источник: АиФ Омск

Из-за проведения Губернаторской ёлки в центре Омска ограничат движение

Водители должны скорректировать свой маршрут с учётом изменений.

На центральных улицах Омска ограничат движение из-за проведения Губернаторской ёлки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

28 и 29 декабря движение для транспорта ограничат на улице Лермонтова на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Пушкина. Такие меры будут приняты в связи с проведением Губернаторской ёлки.

Пассажирский транспорт тоже пойдёт по другим маршрутам. В городе во время проведения праздников будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятий и регулированию движения транспорта в период их проведения.

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