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09:20 (мск), источник: Ведомости

Умер Джордж Майкл

Певец Джордж Майкл скоропостижно скончался у себя дома в Горинге (Оксфордшир) 25 декабря. Ему было 53 года.

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Певец Джордж Майкл скоропостижно скончался у себя дома в Горинге (Оксфордшир) 25 декабря. Ему было 53 года. Как сообщает ВВС, о его смерти около 23.00 сообщил его агент. Полиция не установила причину смерти, но не нашла никаких подозрительных обстоятельств, сообщает Mirror. По информации газеты, певца нашли мертвым около 13.42 в субботу.

Менеджер музыканта Майкл Липпман собщил The Hollywood Reporter, что у певца отказало сердце.

По его словам, ему сообщили, что Джорджа Майкла нашли мертвым в постели, когда в точности он умер, неясно, но ничего криминального там точно не было.

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

Йоргос Кириакос Панайоту родился 24 июня 1963 г. в Лондоне в семье ресторатора с Кипра и английской танцовщицы. В 1981 г. вместе со школьным другом Эндрю Риджли, с которым они играли в школьной группе и мечтали о музыкальной карьере, он создал дуэт Wham!

Их первый альбом «Wham Rap! (Enjoy What You Do), выпущенный в июне 1982 г., особого успеха не снискал, но уже следующий — Young Guns (Go For It) — попал в британские чарты, а затем MTV помогло дуэту раскрутиться и в США.

Два альбома Wham! становились первыми в хит-парадах, среди хитов группы — Last Christmas, Club Tropicana и Wake Me Up Before You Go Go. С 1982 по 1986 г. Wham! продал более 25 млн записей, но весной 1986 г. дуэт распался.

Всего Майкл выпустил семь альбомов, последний из них, Symphonica, вышел в 2014 году. Как отмечает ВВС, сольная карьера сделала его мультимиллионером и дала ему две Grammy (за альбом Faith и за дуэт с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting (For Me), четыре премии MTV Video Music Awards и три American Music Awards. Он успешно сотрудничал с такими звездами, как Арета Франклин, Элтон Джон, Рэй Чарлз, Лучано Паваротти и Queen.

Он продал более 100 млн альбомов по всему миру.

Источник: AP 2016

Несколько раз Джорджа Майкла задерживали из-за проблем с наркотиками. В 2010 г. он получил короткий срок за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Задержание в 1998 г. по обвинению в непристойном поведении в общественном туалете привело к тому, что музыкант начал публично говорить о своей сексуальной ориентации.

В 2011 г. Майкл перенес тяжелую форму пневмонии и, как сообщалось тогда, едва выжил. Из-за болезни он мог лишиться голоса, но позже музыкант объявил о своем полном выздоровлении.

Лучшие песни Джорджа Майкла
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© Ньюстюб
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