Хоспису в Екатеринбурге присвоят имя Елизаветы Глинки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге хоспису присвоят имя главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, сообщает в понедельник городская дума.

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась в самолёте Ту-154 российского министерства обороны, упавшем в Черное море в районе Сочи утром 25 декабря. Лайнер летел в Сирию. Всего на борту присутствовали 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа. По факту возбудили уголовное дело.

«Отделение паллиативной помощи ЦГБ № 2 (хоспис) в Екатеринбурге будет названо именем главы благотворительного фонда “Справедливая помощь” Елизаветы Глинки, трагически погибшей накануне в авиакатастрофе над Черным морем. С таким предложением выступил глава Екатеринбурга — председатель екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман», — отметили в гордуме.

Сам Евгений Ройзман от лица жителей Екатеринбурга также выразил соболезнования по поводу трагедии.