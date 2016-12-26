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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Хоспису в Екатеринбурге присвоят имя Елизаветы Глинки

В Екатеринбурге хоспису присвоят имя главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, сообщает в понедельник городская дума. Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась в самолёте Ту-154 российского министерства обороны, упавшем в Черное море в районе Сочи утром 25 декабря.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек — РИА Новости. В Екатеринбурге хоспису присвоят имя главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, сообщает в понедельник городская дума.

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Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась в самолёте Ту-154 российского министерства обороны, упавшем в Черное море в районе Сочи утром 25 декабря. Лайнер летел в Сирию. Всего на борту присутствовали 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа. По факту возбудили уголовное дело.

«Отделение паллиативной помощи ЦГБ № 2 (хоспис) в Екатеринбурге будет названо именем главы благотворительного фонда “Справедливая помощь” Елизаветы Глинки, трагически погибшей накануне в авиакатастрофе над Черным морем. С таким предложением выступил глава Екатеринбурга — председатель екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман», — отметили в гордуме.

Сам Евгений Ройзман от лица жителей Екатеринбурга также выразил соболезнования по поводу трагедии.

Выражаем искренние соболезнования всем родственникам и друзьям погибших. Мы опечалены произошедшим и скорбим вместе со всеми.
Евгений Ройзманглава гордумы Екатеринбурга
Онлайн-трансляция
Коммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
2
Артур Джабраилов
клоню голову по не винно погибшим в этой катастрофе .пусть будет им пухом земля. ..... . С какой стороны этот хоспис "относится" к Глинки.может всё и вся будет чьим нибудь покойным имянем.у вас чё башню рвёт. А Р О С С И Я будет одним по минальным местом.(((((((((((((
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Владимир Пацак
Лучше в Екатеринбурге, частные дома престарелых вернули в на гос обеспечение, хот чашку баланды но стабильно раз в день. А так, предприимчивый владелец украл пенсии стариков, сам на мальдивы а старики с голоду дохнут. Это в городе где построили ельцин центры? Люди оскатинелись, очерствели, кто деньгами окешился кто бедностью и те и эти помочь не в состоянии. Екатеринбург ославися позором за этот случай со стариками в частных руках.
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