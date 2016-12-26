Строитель Приморского океанариума продолжает давать показания
Заседание во Фрунзенском суде Владивостока назначено на 27 декабря.
Заседание во Фрунзенском суде Владивостока назначено на 27 декабря.
Очередное заседание по делу о строительстве Приморского океанариума состоится 27 декабря (начало — в 14:00) во Фрунзенском районном суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Ответчиком по делу выступает
Так как данный свидетель сейчас отбывает наказание в колонии в Омске, он не может присутствовать лично на судебных заседаниях — и его допрос проводится посредством видеоконференцсвязи.
Напомним, судебное рассмотрение этого дела длится уже несколько месяцев. Отметим, что пропавший бюджетный миллиард ищут уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты — о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.
Заседания неоднократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому регулярно продлевали пребывание в СИЗО.