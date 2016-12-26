Наказание в виде принудительных работ начнут применять с января

По мнению руководства ФСИН, они станут разумной альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

При этом осужденный на принудительные работы не будет содержаться в изоляции от общества, что поможет его социализации. Впрочем, эксперты отмечают, что такая мера — это еще и хороший способ борьбы с переполнением российских тюрем и колоний.