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10:35 (мск), источник: РИА Новости

Наказание в виде принудительных работ начнут применять с января

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новый альтернативный вид наказания — принудительные работы — начнут применять в России с 1 января 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

По мнению руководства ФСИН, они станут разумной альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

При этом осужденный на принудительные работы не будет содержаться в изоляции от общества, что поможет его социализации. Впрочем, эксперты отмечают, что такая мера — это еще и хороший способ борьбы с переполнением российских тюрем и колоний.

Ограничений при наказании немного: осужденным нельзя самостоятельно выбирать работу, уволиться и покинуть исправительный центр без разрешения администрации.

Осужденным вводится полный запрет на алкоголь и азартные игры. Зато есть гарантированная зарплата, медицинское страхование и прочие права Трудового кодекса. Жить осужденные будут в общежитиях при этих же исправительных центрах. Кроме того, у осужденных есть право на оплачиваемый отпуск. Правда, только для тех, к кому нет претензий со стороны администрации.

Первые четыре исправительных центра уже готовы — с 1 января они смогут принять 900 осужденных на принудительные работы.

Исправительные центры находятся в Ставропольском и Приморском краях, а также в Тамбовской и Тюменской областях. Как утверждают во ФСИН, в скором времени такие центры появятся во всех регионах страны.

Комментарии
25
Андрей Хромов
Конечно нормальный депутаты под себя придумывают у них же все в первый раз взятка всегда в первый раз ну и чего садиться можно потом годик дворником поработать скоро видимо Улюкаев будет первым осужденным
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Сергей Саморуков
А досрочно отпускать будут "за примерную уборку кровати " ? Ну , как Васильеву ? И почему ЭТО не закреплено в УК ? Мол , обворовал , а как кровать заправляешь ? Идеально! Молодец , свободен .
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анатолий шалденков
Вот и мини "химия"по-буржуски.
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