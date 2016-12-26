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11:30 (мск), источник: Интерфакс

В Иркутской области запретят продажу спиртосодержащих жидкостей в Новый год

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — До конца понедельника в Иркутской области введут запрет на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей жидкостью, сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Источник: РИА "Новости"

«Было рекомендовано губернатору (Иркутской области Сергею Левченко — ИФ), и губернатор такое решение принял. Сегодня будет подписан указ (губернатора — ИФ) о запрете продажи непищевой спиртосодержащей жидкости в розничной торговле на время подготовки к новогодним праздникам и новогодних праздников», — заявил Меняйло в понедельник. По его словам, региональная комиссия по ЧС «имеет полномочия на такое решение».

Сейчас надо подписать соответствующий документ, опубликовать его и организовать работу контролирующих органов, правоохранительных структур и общественных объединений, чтобы это решение привести в исполнение.
Сергей Меняйлополпред президента РФ в Сибирском федеральном округе

«Думаю, эта ограничительная мера даст свой результат», — добавил он.

Отравление метанолом

Как сообщалось, по данным Минздрава региона, к настоящему времени от отравления контрафактной спиртосодержащей жидкостью, содержащей метанол, в Иркутске погибли 76 человек. Еще 18 остаются в больнице.

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Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25−50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник».

Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, на следующий день — в Иркутской области.

В настоящее время по делу о массовой гибели от отравления метанолом задержаны 19 человек, пятеро из них арестованы, 11 отпущены под домашний арест.

Комментарии
5
илья яскин
сотрудники полиции выезжают как на охоту за алкашами чтобы потратить бензин и написать акты на алкашей а они нуждаются в психологе
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Понятно
На упаковке написано, что запрещено применять внутрь, то не надо пить
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илья яскин
продавцы продуктовых магазинов продают алкашам эти же самые фуфырики под видом смывки для ногтей и я уверен что они осознают что своими действиями убивают слабо умных супер жестокость давным давно была похожая история с наркоманом цыгани продали выгодно на рынке наркотик ширево и сказали наркоману чтобы тот приходил и покупал у них под видом смерть жукам яд от колорадского жука после чего умерло 16 наркоманов а на суде цыгана оправдали Сейчас в Астрахани происходит нечто новое по городу гуляет новый наркотик называется Сыворотка правды говорят ее придумали в ЦРУ под этот наркотик попадают дети в возрасте от 19 лет ниточка распространения тянется из Украины задумайтесь
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