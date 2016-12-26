В Иркутской области запретят продажу спиртосодержащих жидкостей в Новый год

«Было рекомендовано губернатору (Иркутской области Сергею Левченко — ИФ), и губернатор такое решение принял. Сегодня будет подписан указ (губернатора — ИФ) о запрете продажи непищевой спиртосодержащей жидкости в розничной торговле на время подготовки к новогодним праздникам и новогодних праздников», — заявил Меняйло в понедельник. По его словам, региональная комиссия по ЧС «имеет полномочия на такое решение».

Сейчас надо подписать соответствующий документ, опубликовать его и организовать работу контролирующих органов, правоохранительных структур и общественных объединений, чтобы это решение привести в исполнение.

Как сообщалось, по данным Минздрава региона, к настоящему времени от отравления контрафактной спиртосодержащей жидкостью, содержащей метанол, в Иркутске погибли 76 человек. Еще 18 остаются в больнице.

В Иркутске за выходные от «Боярышника» скончался еще один человек

Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25−50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник».

Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, на следующий день — в Иркутской области.

В настоящее время по делу о массовой гибели от отравления метанолом задержаны 19 человек, пятеро из них арестованы, 11 отпущены под домашний арест.