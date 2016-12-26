Хабаровчане смогут обменять макулатуру на книги

Мероприятие состоится 29 декабря по адресу: Тихоокеанская, 115, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

«Участники акции будут собирать макулатуру. С 10.00 до 12.00 они могут обменять ее по указанному адресу по цене рубль за килограмм. В подарок участники акции получат новые книги», — рассказала главный специалист отдела по социальным вопросам комитета по управлению Кировским районом Хабаровска Евгения Лещинская.