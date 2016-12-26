На дорогах Крыма — акция «Полицейский Дед Мороз»

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. 22 и 23 декабря 2016 года в пос. Ленино прошла профилактическая акция. По районному центру курсировал патрульный автомобиль с Дедом Морозом, останавливая автомобили, инспекторы ГИБДД напоминали водителям о необходимости соблюдать Правила Дорожного Движения, а также внимательно следить за погодой, ведь зимой ее изменения могут значительно повлиять на дорожную обстановку.

Водителей ожидали приятные сюрпризы от главного госавтоинспектора района — Андрея Вавилкина, который специально для акции переоделся Дедом Морозом. За отсутствие нарушений в уходящем году, водители получили приятные подарки и сладости от общественной организации Ленинского района и пожелания от сотрудников Госавтоинспекции безопасности и отсутствия происшествий на дорогах в наступающем году, — сообщает пресс-служба МВД. Полицейский Дед Мороз уделил внимание и юным участникам дорожного движения — ребята-пешеходы получили сладкие подарки и напутствие всегда соблюдать правила дорожного движения для личной безопасности.