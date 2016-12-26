Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Эксперт объяснил, как на Ту-154 могла бы попасть взрывчатка
Кадыров высказался о крушении российского самолета Ту-154
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Спасибо»: Рынска радуется смерти журналистов Ту-154
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
СМИ: советник Порошенко объяснил, почему радуется крушению Ту-154
Солист ансамбля о том почему не сел на борт Ту-154
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
12:49 (мск), источник: Крым Press

На дорогах Крыма — акция «Полицейский Дед Мороз»

Дорожные полицейские Ленинского района присоединились к всероссийской акции «Полицейский дед Мороз».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. 22 и 23 декабря 2016 года в пос. Ленино прошла профилактическая акция. По районному центру курсировал патрульный автомобиль с Дедом Морозом, останавливая автомобили, инспекторы ГИБДД напоминали водителям о необходимости соблюдать Правила Дорожного Движения, а также внимательно следить за погодой, ведь зимой ее изменения могут значительно повлиять на дорожную обстановку.

Водителей ожидали приятные сюрпризы от главного госавтоинспектора района — Андрея Вавилкина, который специально для акции переоделся Дедом Морозом. За отсутствие нарушений в уходящем году, водители получили приятные подарки и сладости от общественной организации Ленинского района и пожелания от сотрудников Госавтоинспекции безопасности и отсутствия происшествий на дорогах в наступающем году, — сообщает пресс-служба МВД. Полицейский Дед Мороз уделил внимание и юным участникам дорожного движения — ребята-пешеходы получили сладкие подарки и напутствие всегда соблюдать правила дорожного движения для личной безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Черном море обнаружены фрагменты Ту-154
СМИ объяснили вспышку над Черным морем в утро крушения Ту-154
Менеджер Джорджа Майкла назвал причину смерти певца
В России с 1 января начнут применять новый вид наказания
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием
Хоспису в Екатеринбурге присвоят имя Елизаветы Глинки
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Стефания Маликова дебютирует на телевидении Дети звезд российского шоу-бизнеса, в том числе дочь Дмитрия Маликова и дочь Татьяны Навки, получили свою первую работу на ТВ
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
5 самых популярных способов зонирования интерьера: советы дизайнера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Дед Мороз опроверг свою вину в долгострое «Зенит-Арены»
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь