На дорогах Крыма — акция «Полицейский Дед Мороз»
Дорожные полицейские Ленинского района присоединились к всероссийской акции «Полицейский дед Мороз».
Дорожные полицейские Ленинского района присоединились к всероссийской акции «Полицейский дед Мороз».
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Водителей ожидали приятные сюрпризы от главного госавтоинспектора района — Андрея Вавилкина, который специально для акции переоделся Дедом Морозом. За отсутствие нарушений в уходящем году, водители получили приятные подарки и сладости от общественной организации Ленинского района и пожелания от сотрудников Госавтоинспекции безопасности и отсутствия происшествий на дорогах в наступающем году, — сообщает