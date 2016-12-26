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12:05 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции

Запрет касается спиртосодержащей продукции бытового назначения и будет действовать 30 дней.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте ведомства.

Розничная торговля будет приостановлена для всей спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 декабря поручил главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней.

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Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

Массовое отравление людей в Иркутской области

С 17 по 23 декабря более 120 жителей области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 75 человек скончались.

В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

Комментарии
10
Истребитель бензина
А почему только на 30 дней ? Чтоб "волна сошла" - а дальше опять ?
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Иван Иванов
а пусть еще выше акцизы поднимут на алк продукцию, чтобы стала не доступна водка даже по мин цене, вот жулики то порадуются увелечению спроса на дешевый спирт
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Сергей Саморуков
В те годы на "Рояле" играли . Забыли сколько этого спирта поставляла Польша?
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