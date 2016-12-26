В Иерусалиме нашли 2000-летнюю чашу с гравировкой

Археологи из Израильского управления древностей обнаружили в Иерусалиме фрагмент чаши из известняка с выгравированной на нем ивритской надписью «Гиркан». В древней Иудее это было распространенное мужское имя, в том числе так звали двух правителей из династии Хасмонеев (141−37 годы до нашей эры).

По мнению исследователей, найденный сосуд был сделан в период правления этой династии, около 2100 лет назад.

О результатах раскопок сообщается в пресс-релизе управления.

Хасмонеи пришли к власти в результате гражданской войны. Во II веке до нашей эры Иудея входила в состав империи Селевкидов, основанной одним из полководцев Александра Македонского. В 168 году до нашей эры новый царь, в попытке ускорить эллинизацию местного населения, издал несколько указов, направленных против иудейской религии. Кроме того, он вторгся в Иерусалим и ограбил Храм, убив при этом много иудеев.

Читайте также Установлено происхождение Гроба Господня в Иерусалиме

Священнослужитель Маттафия Хасмоней призвал народ к сопротивлению Селевкидам и их сторонникам, эллинизированным евреям. Под его руководством началось вооруженное восстание, переросшее в гражданскую войну. В результате, в 142 году до нашей эры Иудея получила частичную автономию в составе империи, а ее царем и первосвященником был избран Симон Хасмоней, сын убитого к тому времени Маттафии. Годом позже была официально основана династия Хасмонеев. Сын Симона, Йонатан Гиркан I провел ряд завоевательных походов и присоединил к Иудее значительные территории. Во время правления внука Гиркана I, Йонатана Гиркана II, Иудею захватили римляне. Ученые нашли фрагмент чаши летом 2015 года, в руинах миквы (купальни для ритуальных омовений), датированной периодом правления Хасмонеев.

По словам археологов, это один из самых ранних каменных сосудов, найденных в Иерусалиме.