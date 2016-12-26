В Иерусалиме нашли 2000-летнюю чашу с гравировкой
На чаше выгравирована ивритская надпись «Гиркан».
На чаше выгравирована ивритская надпись «Гиркан».
Археологи из Израильского управления древностей обнаружили в Иерусалиме фрагмент чаши из известняка с выгравированной на нем ивритской надписью «Гиркан». В древней Иудее это было распространенное мужское имя, в том числе так звали двух правителей из династии Хасмонеев (141−37 годы до нашей эры).
По мнению исследователей, найденный сосуд был сделан в период правления этой династии, около 2100 лет назад.
О результатах раскопок сообщается в
Хасмонеи пришли к власти в результате гражданской войны. Во II веке до нашей эры Иудея входила в состав империи Селевкидов, основанной одним из полководцев Александра Македонского. В 168 году до нашей эры новый царь, в попытке ускорить эллинизацию местного населения, издал несколько указов, направленных против иудейской религии. Кроме того, он вторгся в Иерусалим и ограбил Храм, убив при этом много иудеев.
Священнослужитель Маттафия Хасмоней призвал народ к сопротивлению Селевкидам и их сторонникам, эллинизированным евреям. Под его руководством началось вооруженное восстание, переросшее в гражданскую войну. В результате, в 142 году до нашей эры Иудея получила частичную автономию в составе империи, а ее царем и первосвященником был избран Симон Хасмоней, сын убитого к тому времени Маттафии. Годом позже была официально основана династия Хасмонеев. Сын Симона, Йонатан Гиркан I провел ряд завоевательных походов и присоединил к Иудее значительные территории. Во время правления внука Гиркана I, Йонатана Гиркана II, Иудею захватили римляне.
Ученые нашли фрагмент чаши летом 2015 года, в руинах миквы (купальни для ритуальных омовений), датированной периодом правления Хасмонеев.
По словам археологов, это один из самых ранних каменных сосудов, найденных в Иерусалиме.
Иудеи часто их использовали, так как считали, что камень, в отличие от глины, стекла или дерева, не может стать ритуально нечистым. Ученые не смогли определить, кому принадлежала чаша — правителю из Хасмонейской династии или простому жителю Иерусалима по имени Гиркан. Так как до сих пор было найдено только несколько сосудов с именами, исследователи не могут сказать, была ли гравировка обычной практикой, или подобные артефакты делались только в особых случаях.
В прошлом году в Иерусалиме была найдена миква начала I тысячелетия, украшенная изображениями и фрагментами текстов на арамейском языке. Также зимой прошлого года археологи нашли место прорыва обороны Иерусалима римлянами во время захвата города в 70 году.
Екатерина Русакова