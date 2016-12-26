Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Шотландские ученые объяснили существование секса
Эксперт объяснил, как на Ту-154 могла бы попасть взрывчатка
Появилась информация о не попавшем на борт Ту-154 человеке
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Спасибо»: Рынска радуется смерти журналистов Ту-154
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
СМИ: советник Порошенко объяснил, почему радуется крушению Ту-154
Солист ансамбля о том почему не сел на борт Ту-154
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
20Россия готовится к Новому году
13:40 (мск), источник: N + 1

В Иерусалиме нашли 2000-летнюю чашу с гравировкой

На чаше выгравирована ивритская надпись «Гиркан».

Археологи из Израильского управления древностей обнаружили в Иерусалиме фрагмент чаши из известняка с выгравированной на нем ивритской надписью «Гиркан». В древней Иудее это было распространенное мужское имя, в том числе так звали двух правителей из династии Хасмонеев (141−37 годы до нашей эры).

По мнению исследователей, найденный сосуд был сделан в период правления этой династии, около 2100 лет назад.

О результатах раскопок сообщается в пресс-релизе управления.

Хасмонеи пришли к власти в результате гражданской войны. Во II веке до нашей эры Иудея входила в состав империи Селевкидов, основанной одним из полководцев Александра Македонского. В 168 году до нашей эры новый царь, в попытке ускорить эллинизацию местного населения, издал несколько указов, направленных против иудейской религии. Кроме того, он вторгся в Иерусалим и ограбил Храм, убив при этом много иудеев.

Читайте также
Установлено происхождение Гроба Господня в Иерусалиме

Священнослужитель Маттафия Хасмоней призвал народ к сопротивлению Селевкидам и их сторонникам, эллинизированным евреям. Под его руководством началось вооруженное восстание, переросшее в гражданскую войну. В результате, в 142 году до нашей эры Иудея получила частичную автономию в составе империи, а ее царем и первосвященником был избран Симон Хасмоней, сын убитого к тому времени Маттафии. Годом позже была официально основана династия Хасмонеев. Сын Симона, Йонатан Гиркан I провел ряд завоевательных походов и присоединил к Иудее значительные территории. Во время правления внука Гиркана I, Йонатана Гиркана II, Иудею захватили римляне.

Ученые нашли фрагмент чаши летом 2015 года, в руинах миквы (купальни для ритуальных омовений), датированной периодом правления Хасмонеев.

По словам археологов, это один из самых ранних каменных сосудов, найденных в Иерусалиме.

Иудеи часто их использовали, так как считали, что камень, в отличие от глины, стекла или дерева, не может стать ритуально нечистым. Ученые не смогли определить, кому принадлежала чаша — правителю из Хасмонейской династии или простому жителю Иерусалима по имени Гиркан. Так как до сих пор было найдено только несколько сосудов с именами, исследователи не могут сказать, была ли гравировка обычной практикой, или подобные артефакты делались только в особых случаях.

В прошлом году в Иерусалиме была найдена миква начала I тысячелетия, украшенная изображениями и фрагментами текстов на арамейском языке. Также зимой прошлого года археологи нашли место прорыва обороны Иерусалима римлянами во время захвата города в 70 году.

Екатерина Русакова

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Возникновении «профессиональных» половых клеток объяснили активным образом жизни
В Черном море обнаружены фрагменты Ту-154
СМИ объяснили вспышку над Черным морем в утро крушения Ту-154
Менеджер Джорджа Майкла назвал причину смерти певца
В России с 1 января начнут применять новый вид наказания
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием
Хоспису в Екатеринбурге присвоят имя Елизаветы Глинки
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Стефания Маликова дебютирует на телевидении Дети звезд российского шоу-бизнеса, в том числе дочь Дмитрия Маликова и дочь Татьяны Навки, получили свою первую работу на ТВ
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Сочи станет китайским курортом
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь