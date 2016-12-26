На улицах тасманского города замечен тюлень-вандал

Своенравный джентльмен, которого прозвали Мистер Лу, впервые был замечен сотрудниками полиции Тасмании в 5:45 утра.

Тюлень забрался на припаркованный у дома седан Toyota, продавив лобовое стекло и смяв крышу (ущерб оценивается в тысячи долларов), а затем уснул на обочине проезжей части.

Это позволило полиции задержать нарушителя правопорядка, передает The Australian.

Впрочем, как отмечает один правоохранителей, животным, скорее всего, двигали не хулиганские побуждения, а любопытство. Вообще тюлень выглядел достаточно спокойным во время перемещений по городу.

Полиция отмечает действия местных жителей, которые послушались призывов не приближаться к тюленю и никак его не потревожили. Вскоре Мистера Лу выпустят в дикую природу.