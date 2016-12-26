Проведена проверка 77 хоккейных коробок Казани

(Город Казань KZN.RU, 26 декабря, Антон Ноздрин). Все хоккейные коробки столицы Татарстана пригодны для катания. Об этом сегодня на деловом понедельнике доложила начальник Управления контроля и антикоррупционной работы Елена Тощева.

Она сообщила, что в начале декабря специалисты управления проверили 77 хоккейных коробок. «По результатам проверки оценки “хорошо” и “отлично” были выставлены 74 коробкам, на которых был залит лед и осуществлялась регулярная очистка от снега», — доложила Е. Тощева. Замечания были по трем коробкам в поселках Ометьево, Петровский и Вознесение. Как сообщила начальник управления, на данных объектах замечания устранены — снег убран, лег хорошего качества. «Таким образом, все коробки пригодны для катания», — сообщила Е. Тощева.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что хоккейные коробки это хорошее место для проявления детьми активностей и призвал родителей больше проводить время с детьми на свежем воздухе.