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12:36 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Проведена проверка 77 хоккейных коробок Казани

Большинство ледовых площадок получили хорошую оценку, а выявленные недочеты на объектах своевременно устранены.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 26 декабря, Антон Ноздрин). Все хоккейные коробки столицы Татарстана пригодны для катания. Об этом сегодня на деловом понедельнике доложила начальник Управления контроля и антикоррупционной работы Елена Тощева.

Она сообщила, что в начале декабря специалисты управления проверили 77 хоккейных коробок. «По результатам проверки оценки “хорошо” и “отлично” были выставлены 74 коробкам, на которых был залит лед и осуществлялась регулярная очистка от снега», — доложила Е. Тощева. Замечания были по трем коробкам в поселках Ометьево, Петровский и Вознесение. Как сообщила начальник управления, на данных объектах замечания устранены — снег убран, лег хорошего качества. «Таким образом, все коробки пригодны для катания», — сообщила Е. Тощева.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что хоккейные коробки это хорошее место для проявления детьми активностей и призвал родителей больше проводить время с детьми на свежем воздухе.

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