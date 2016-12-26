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18:54 (мск), источник: m24.ru

Московские улицы назовут в память о князьях Борисе и Глебе

Улицы находятся на территории строящегося жилого комплекса в ТиНАО.

Источник: Москва 24

Память о первых русских святых увековечат в названиях улиц на территории ТиНАО, сообщает портал mos.ru.

В честь князей Бориса и Глеба в 2017 году назовут три соседние улицы поселения Новофёдоровского: Борисоглебская Слобода, Вышгородская и Десятинная. Названия двух последних связаны с тем, что святые князья были похоронены в Вышгороде, а их отец, креститель Руси князь Владимир, — в Десятинной церкви в Киеве.

В настоящее время улицы находятся на территории строящегося жилого комплекса и пока остаются безымянными.

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