Московские улицы назовут в память о князьях Борисе и Глебе

Память о первых русских святых увековечат в названиях улиц на территории ТиНАО, сообщает портал mos.ru.

В честь князей Бориса и Глеба в 2017 году назовут три соседние улицы поселения Новофёдоровского: Борисоглебская Слобода, Вышгородская и Десятинная. Названия двух последних связаны с тем, что святые князья были похоронены в Вышгороде, а их отец, креститель Руси князь Владимир, — в Десятинной церкви в Киеве.

В настоящее время улицы находятся на территории строящегося жилого комплекса и пока остаются безымянными.