Новогодняя елка главы Калининграда переносится на 9 января

Из-за траура по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем, запланированная на сегодня, 26 декабря 2016 года, елка для калининградских детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей переносится на 9 января 2017 года, 16.30 часов.

Представление для детей состоится в Калининградском Доме искусств (Ленинский пр., 155). Детские подарки можно получить в управлении социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации Калининграда по адресу пр. Победы, 42, каб. 25−30. По будням с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Напомним, ранее об аналогичном решении заявили областные власти. Губернаторская елка перенесена на среду.