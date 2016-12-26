Новогодняя елка главы Калининграда переносится на 9 января
Она должна была состояться сегодня.
Она должна была состояться сегодня.
Представление для детей состоится в Калининградском Доме искусств (Ленинский пр., 155). Детские подарки можно получить в управлении социальной поддержки населения комитета по социальной политике администрации Калининграда по адресу пр. Победы, 42, каб. 25−30. По будням с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Напомним, ранее об аналогичном решении заявили областные власти. Губернаторская елка перенесена на среду.