Гостей открытия главной ёлки Красноярска повезут дополнительные автобусы

28 декабря, после открытия главной городской ёлки, красноярцы смогут воспользоваться дополнительными автобусами, сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, новогодний праздник на острове Татышев начнется в 17:30 в восточной зоне.

В этот вечер для посетителей праздничного мероприятия будут ходить не только маршрутные автобусы, проходящие через Октябрьский мост по расписанию, но дополнительно организованные автобусы:

№ 7 «мкрн Северный — ДК Кировский»; № 23 «мкрн Солнечный — ЛДК»; № 27 «Полигон — МАВ»; № 58 «ул. Парашютная — Спортзал»; № 60 «мкрн Солнечный — Автовокзал Восточный»; № 61 «мкрн Солнечный — п. Шинников»; № 85 «мкрн Верхние Черемушки — мкрн Ветлужанка»; № 94 «ЛДК — ТЭЦ-3».

Планируется, что эти маршруты подойдут на остановочные пункты «Остров Татышев» (с правой и левой сторон) к 18:20.

Отметим, концертная программа на острове продлится до 22:00, поэтому режим работы автобусов, проходящих через Октябрьский мост, будет продлён.