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12:46 (мск), источник: Newslab.ru

Гостей открытия главной ёлки Красноярска повезут дополнительные автобусы

Для посетителей праздничного мероприятия будут ходить не только маршрутные автобусы, проходящие через Октябрьский мост по расписанию, но дополнительно организованные автобусы.

28 декабря, после открытия главной городской ёлки, красноярцы смогут воспользоваться дополнительными автобусами, сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, новогодний праздник на острове Татышев начнется в 17:30 в восточной зоне.

В этот вечер для посетителей праздничного мероприятия будут ходить не только маршрутные автобусы, проходящие через Октябрьский мост по расписанию, но дополнительно организованные автобусы:

№ 7 «мкрн Северный — ДК Кировский»; № 23 «мкрн Солнечный — ЛДК»; № 27 «Полигон — МАВ»; № 58 «ул. Парашютная — Спортзал»; № 60 «мкрн Солнечный — Автовокзал Восточный»; № 61 «мкрн Солнечный — п. Шинников»; № 85 «мкрн Верхние Черемушки — мкрн Ветлужанка»; № 94 «ЛДК — ТЭЦ-3».

Планируется, что эти маршруты подойдут на остановочные пункты «Остров Татышев» (с правой и левой сторон) к 18:20.

Отметим, концертная программа на острове продлится до 22:00, поэтому режим работы автобусов, проходящих через Октябрьский мост, будет продлён.

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