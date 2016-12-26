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13:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Николай Лукашенко: «Пока не определился с профессией, но думаю о карьере врача или военного»

Николай Лукашенко, младший из сыновей главы белорусского государства, в интервью 11-летнему российскому журналисту Евгению Гришину рассказал о карьерных планах.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Я еще, наверное, не решил. Может быть, стану врачом: это очень хорошо помогать людям. Может быть, рассмотрел бы и военную карьеру. Я не успел еще определиться, время есть, — считает Николай.

Помимо этого, он рассказал, что пойти по стопам отца и стать Президентом страны желания у него нет. Это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней, — поделился 12-летний мальчик.

Николай Лукашенко, общаясь с юным корреспондентом из России, раскрыл некоторые подробности своей жизни, рассказав о своих хобби, занятиях музыкой, участии в общественной жизни школы.

Евгений Гришин также оценил домашнее хозяйство главы государства, посетил хоккейную тренировку сына Президента, а также познакомился с самим Александром Лукашенко.

Юный российский журналист давно хотел совершить визит в Беларусь. За несколько дней в нашей республике он посмотрел главные достопримечательности Минска, погостил на кондитерской фабрике Коммунарка, ознакомился с историей белорусской ТВ-журналистики, а также посетил Главную елку страны. Сюжет о визите Евгения Гришина в нашу страну вышел на телеканале Беларусь 1.

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