Николай Лукашенко: «Пока не определился с профессией, но думаю о карьере врача или военного»

— Я еще, наверное, не решил. Может быть, стану врачом: это очень хорошо помогать людям. Может быть, рассмотрел бы и военную карьеру. Я не успел еще определиться, время есть, — считает Николай.

Помимо этого, он рассказал, что пойти по стопам отца и стать Президентом страны желания у него нет. Это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней, — поделился 12-летний мальчик.

Николай Лукашенко, общаясь с юным корреспондентом из России, раскрыл некоторые подробности своей жизни, рассказав о своих хобби, занятиях музыкой, участии в общественной жизни школы.

Евгений Гришин также оценил домашнее хозяйство главы государства, посетил хоккейную тренировку сына Президента, а также познакомился с самим Александром Лукашенко.