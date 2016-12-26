Названа самая популярная у иностранцев достопримечательность России

Источник: РИА "Новости"

Карта, которую можно в высоком разрешении посмотреть здесь, составлена на основе данных туристического сервиса Tripadvisor. Некоторые результаты, как отмечается на сайте Vouchercloud, могут показаться неожиданными.

Источник: РИА "Новости"

Главной достопримечательностью России назван петербургский храм Спас на Крови. Напомним, это культовое сооружение не раз входило в число главнейших достопримечательностей мира.

Источник: РИА "Новости"