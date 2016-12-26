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13:43 (мск), источник: Моя Планета

Названа самая популярная у иностранцев достопримечательность России

Британский сервис скидочных купонов Vouchercloud составил карту мира с указанием самых популярных у иностранцев достопримечательностей для каждой страны.

Источник: РИА "Новости"

Карта, которую можно в высоком разрешении посмотреть здесь, составлена на основе данных туристического сервиса Tripadvisor. Некоторые результаты, как отмечается на сайте Vouchercloud, могут показаться неожиданными.

Источник: РИА "Новости"

Главной достопримечательностью России назван петербургский храм Спас на Крови. Напомним, это культовое сооружение не раз входило в число главнейших достопримечательностей мира.

Источник: РИА "Новости"

Для Белоруссии такой достопримечательностью названа Брестская крепость, для Украины — Центральный парк имени Горького в Харькове. В Казахстане — горнолыжный комплекс Медео.

В Китае — ожидаемо Великая китайская стена, в США — Центральный парк в Нью-Йорке, в Канаде — Ниагарский водопад. В Великобритании — музей Гарри Поттера. Во Франции — музей Орсе. В Германии — Миниатюрная страна чудес.

Комментарии
1
Владимир Воробьев
Действительно, как-то неожиданно... А критерии? К примеру, неужели в Великобритании нечего посмотреть, кроме музея Гарри Поттера? Поистине, мир сошёл с ума...
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