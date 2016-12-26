Названа самая популярная у иностранцев достопримечательность России
Британский сервис скидочных купонов Vouchercloud составил карту мира с указанием самых популярных у иностранцев достопримечательностей для каждой страны.
Британский сервис скидочных купонов Vouchercloud составил карту мира с указанием самых популярных у иностранцев достопримечательностей для каждой страны.
Карта, которую можно в высоком разрешении посмотреть здесь, составлена на основе данных туристического сервиса Tripadvisor. Некоторые результаты, как отмечается на сайте Vouchercloud, могут показаться неожиданными.
Главной достопримечательностью России назван петербургский храм Спас на Крови. Напомним, это культовое сооружение не раз входило в число главнейших достопримечательностей мира.
Для Белоруссии такой достопримечательностью названа Брестская крепость, для Украины — Центральный парк имени Горького в Харькове. В Казахстане — горнолыжный комплекс Медео.
В Китае — ожидаемо Великая китайская стена, в США — Центральный парк в