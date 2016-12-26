Уголовное дело мэра Сибая ушло на повторный круг

Еще летом Баймакский районный суд осудил его на два года условно, приговорил к выплате штрафа в 100 тыс. рублей с запретом занимать руководящие должности в течение 5 лет. Халит Сулейманов с приговором не согласился и оспорил его.

Из МУПа в ООО.

Как считает следствие и гособвинение, в 2008 году у «Баймакского водоканала» возникли большие долги перед бюджетом — более 7 млн рублей, но при этом имелись активы, за счет которых задолженность могла быть погашена. Однако у директора предприятия Олега Наздрачева были свои планы — он уволился по собственному желанию и тут же создал частное предприятие ООО «Водоканал» с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей. При этом фактически бывший директор продолжал исполнять обязанности руководителя МУП, распоряжался его имуществом.

Он дал указание новому руководителю Кузнецову подписать договор взаимного сотрудничества с ООО «Водоканал» на заведомо невыгодных условиях для МУПа. За «Водоканалом» была закреплена рентабельная часть города, где располагались предприятия и организации, регулярно рассчитывающиеся за водоснабжение.

Олег Наздрачев обратился к тогда еще главе Баймака Халиту Сулейманову с просьбой — передать все имущество МУП в ООО «Водоканал».

По указанию Наздрачева два директора МУП Байрамгулов и Курмангалин написали письма в мэрию с просьбой забрать объекты водоканала общей стоимостью 9,7 млн. Якобы «это позволит эффективно использовать имущество предприятия».

Сулейманов 11 и 19 января 2010 года издает два постановления об изъятии этого имущества. А после выходят распоряжения о его передаче в ООО «Водоканал». При этом, никакого аукциона или конкурса не проводилось, что является нарушением закона «О защите конкуренции».

Изъятие имущества привело к банкротству «Баймакского водоканала». 30 августа 2010 года тем же Сулеймановым было принято решение о ликвидации МУП. Пострадали 64 человека — работники водоканала, которые не смогли получить задолженность по зарплате в размере более 1 млн рублей. Также бюджет недополучил налогов и пеней на сумму около 2 млн рублей, ОАО «Башкирэнерго» — задолженность по оплате электроэнергии — на сумму 4,2 млн. Казалось бы все ясно, но о том, что все не так просто говорит факт того, что суд в первой инстанции уже выносил один оправдательный и два обвинительных приговора.

Главой не был.

Честно признаться, после 3 судебных кругов сегодня мы ожидали, что суд наконец-таки поставит точку в этом деле. Судебное заседание сегодня могло закончиться, едва начавшись. Дело в том, что господа Сулейманов и Наздрачев предпочитают не присутствовать на судебных заседаниях. Гособвинитель сообщил суду, что имеет вопросы к осужденным и попросил организовать их привод. Однако суд посчитал, что участия сразу трех адвокатов от сити-менеджера и одного представителя Олега Наздрачева вполне достаточно. Апелляцию на приговор суда первой инстанции подали как сторона защиты, так и обвинения.

— Суд первой инстанции всесторонне изучил дело, провел судебное следствие, его решение о признании Сулейманова и Наздрачева виновными считаем обоснованными. Вместе с тем, мы не можем согласиться с мягкостью приговора и просим применить к осужденным реальные сроки наказания. Суд должен понимать, что водоканал — это объект от которого зависит деятельность целого города, жизнь и здоровья тысяч людей. Поэтому социально справедливым было бы более суровое наказание, — заявил представитель прокуратуры.

Адвокат Олега Наздрачева особой активности не стала проявлять, справедливо решив, что судьба ее доверителя больше зависит от приговора Халиту Сулейманову. Защитники градоначальника потребовали полностью оправдать своего подопечного. Мы от них услышали сразу несколько аргументов.

— В материалах дела имеется договор о передачи имущества МУПа от сентября 2008 года. Согласно ему он действует с момента его подписания и подписания акта о приемке и передаче имущества. Напомним, что на этот период Халит Сулейманов не являлся главой Баймака, — отметил один из адвокатов Айдар Валитов.

Другой адвокат упирал на то обстоятельство, что договор о передачи имущества из собственности КУС района в МУП «Баймакский водоканал» в 2006 году был признан затем ничтожным. Поэтому получается, что Халит Сулейманов мог распоряжаться по своему усмотрению бесхозным имуществом. Интересный, конечно, аргумент, с учетом того, что где бы не числилось имущество его стоимость в 15 млн рублей никто не опровергал.

Кроме того защита посчитала, что суд первой инстанции слишком ожесточил степень вины Халита Сулейманова. Они посчитали, что часть 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) слишком сурова для сити-менеджера. Они попытались убедить суд на основе Устава Баймакского района, что главой местного самоуправления является не глава администрации, а председатель районного совета. Поэтому часть 2 статьи как более «тяжелая» ему не подходит. Формально в уставе района может быть написано что угодно. Но по факту реальным хозяином в районе является глава администрации.

Не без политики.

Адвокаты еще что-то говорили о недопустимых доказательствах, постановлениях следователя без подписи и «неустранимых» недостатках следствия и судебного расследования. Правда, никакой конкретики они озвучивать не стали, да и судьи не стали их об этом просить. В итоге буквально за пять минут коллегия судей Верховного суда РБ решила согласиться с этими «недостатками». В очередной раз ВС РБ не стал брать на себя ответственность и выносить приговор, а перенаправил дело обратно в Баймакский районный суд. Говорить о виновности или невиновности фигурантов этого дела мы со 100% уверенностью не можем. Но то, что дело постепенно превращается в фарс, становится очевидным.

Это дело уже успело с 2010 года вернуться на следствие и в прокуратуру, было вынесено уже несколько приговоров, но по-прежнему в нем остаются «неустранимые недостатки». Такое ощущение, что эти недостатки в нем кем-то преднамеренно оставляются. Вернувшись в Баймак, дело снова будет тянуться еще не менее года. Напомним, что с господина Наздрачева уже сняты некоторые пункты обвинения в связи со сроками давности. То есть дело еще будет тянуться неопределенное время, потихоньку будут выходить сроки давности, а господин Сулейманов продолжит работы в мягком кресле главы Сибая. Кстати, на большой пресс-конференции Владимир Путин, комментируя дело экс-министра Алексея Улюкаева, заметил, что приговор должен выносить только суд. Но оперативных материалов ему было достаточно для увольнения министра.

В мае 2016 года Госдума РФ с подачи коллег из Госсобрания РБ приняла поправки в УПК РФ. Новой редакцией закона отстранять от должности можно будет и подозреваемых. То есть раньше чиновник мог остаться без работы, если уголовное дело было возбуждено персонально против него. Теперь же остаться без кресла можно без обвинительного заключения и будучи лишь подозреваемым в совершении преступления. В июле 2016 года было суд первой инстанции признал мэра Сибая виновным. Но в разгар избирательной компании Рустэм Хамитов не стал принимать решение по отстранению Халита Сулейманова. А уже после сентябрьских выборов с благославления Администрации Главы РБ депутаты Сибая переназначили его на должность сити-менеджера. Таким образом, дело из чисто уголовного приобрело уже характер политического. Баймакский район и Сибай — это зона интересов братьев Тажитдиновых, вице-премьера Илшата и депутата ГС РБ и предпринимателя Нура. Мало что в районе происходит без их ведома.

— Мы удовлетворены сегодняшним решением суда, которое фактически отменило приговор суда первой инстанции. Хотя сейчас процесс пойдет уже по четвертому кругу, — прокомментировал после суда адвокат Айдар Валитов.

Напротив решением ВС РБ не довольны общественники в Сибае.

— Люди с таким послужным списком продолжают занимать высокие кресла, говорить нашим детям о патриотизме, Глава РБ их заново нам их фактически переназначает. При этом люди на местах все это видят и возмущаются. Власть постепенно нами начинает восприниматься как бандитская. По моей информации осужденный бывший глава Баймака Константин Замотаев так и не возместил нанесенный ущерб. Уже ходят слухи, что ему подобрали теплое местечко. После всего это мы здесь перестаем доверять не местным чиновникам, им не доверяем мы уже давно. А руководству республики, которое все это позволяет, — говорит о сегодняшнем решении суда общественница из Сибая Альфия Узянбаева.