На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

На протяжении нескольких дней для того, чтобы он набрал необходимую прочность, секция будет укрыта специальной конструкцией, внутри которой поддерживается определенная температура.

Как сообщили Волга Ньюс в компании «Самаратрансстрой», которая по заказу министерства транспорта Самарской области ведет работы по реконструкции Московского шоссе к ЧМ-2018, именно над этой секцией, по кольцу уже в следующем году будет двигаться транспорт, направляющийся по пр. Кирова со стороны ул. Ново-Садовой к ул. Стара Загора.

«Монолитная конструкция полностью обрела свой окончательный вид, — прокомментировал руководитель проекта Алексей Зотов. — Сейчас ведутся подготовительные работы для заливки в 2017 году “южной” рампы — той, что смотрит в город. В целом же можно скакать, что “Кировская” развязка готова на 70%».

Напомним, что развязка состоит из трех основных частей: тоннельной, и двух рамповых (заезд и выезд), которые представляют из себя железобетонную подушку с основанием более метра в толщину, а также железобетонные стены. Тоннельная часть делится на четыре секции, состоящие из монолитного железобетона, каждая более 30 м в длину. Общий объем железобетона по всему путепроводу составляет более 30 тыс. кубометров.