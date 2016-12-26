Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Шотландские ученые объяснили существование секса
Стефания Маликова дебютирует на телевидении
Кадыров высказался о крушении российского самолета Ту-154
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Опубликованы переговоры экипажа разбившгося Ту-154 с диспетчером
На борту разбившегося самолета летела доктор Лиза
«Спасибо»: Рынска радуется смерти журналистов Ту-154
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
СМИ: советник Порошенко объяснил, почему радуется крушению Ту-154
Солист ансамбля о том почему не сел на борт Ту-154
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
20Россия готовится к Новому году
13:42 (мск), источник: Volga News

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

В понедельник, 26 декабря, в 7:00 была завершена заливка перекрытия последней, четвертой секции тоннеля, который соединит Московское шоссе под проспектом Кирова. На нее ушло более 1,4 тыс. куб. бетона.

На протяжении нескольких дней для того, чтобы он набрал необходимую прочность, секция будет укрыта специальной конструкцией, внутри которой поддерживается определенная температура.

Как сообщили Волга Ньюс в компании «Самаратрансстрой», которая по заказу министерства транспорта Самарской области ведет работы по реконструкции Московского шоссе к ЧМ-2018, именно над этой секцией, по кольцу уже в следующем году будет двигаться транспорт, направляющийся по пр. Кирова со стороны ул. Ново-Садовой к ул. Стара Загора.

«Монолитная конструкция полностью обрела свой окончательный вид, — прокомментировал руководитель проекта Алексей Зотов. — Сейчас ведутся подготовительные работы для заливки в 2017 году “южной” рампы — той, что смотрит в город. В целом же можно скакать, что “Кировская” развязка готова на 70%».

Напомним, что развязка состоит из трех основных частей: тоннельной, и двух рамповых (заезд и выезд), которые представляют из себя железобетонную подушку с основанием более метра в толщину, а также железобетонные стены. Тоннельная часть делится на четыре секции, состоящие из монолитного железобетона, каждая более 30 м в длину. Общий объем железобетона по всему путепроводу составляет более 30 тыс. кубометров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На "Авиакоре" работают следователи по делу о крушении самолета под Сочи
В Черном море обнаружены фрагменты Ту-154
СМИ объяснили вспышку над Черным морем в утро крушения Ту-154
Менеджер Джорджа Майкла назвал причину смерти певца
В России с 1 января начнут применять новый вид наказания
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием
Хоспису в Екатеринбурге присвоят имя Елизаветы Глинки
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Стефания Маликова дебютирует на телевидении Дети звезд российского шоу-бизнеса, в том числе дочь Дмитрия Маликова и дочь Татьяны Навки, получили свою первую работу на ТВ
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь