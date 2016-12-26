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15:42 (мск)

Злая ирония Последнего Рождества: как мир простился с Джорджем Майклом

25 декабря певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет у себя дома в Горинге (Оксфордшир). Менеджер музыканта Майкл Липпман сообщил журналистам, что причиной смерти бывшего солиста дуэта Wham! и исполнителя одного из самых популярных рождественских хитов «Last Christmas» стал сердечный приступ. Новость о его кончине стала настоящим шоком для всего мира: коллеги Джорджа Майкла и пользователи Сети в своих постах выражают глубокую скорбь в связи с кончиной друга и талантливого артиста.

Источник: AP 2016
Эндрю Риджли (коллега Джорджа Майкла по группе Wham!): «Сердце разбито потерей моего любимого друга Йога. Моё, его любимых, его друзей, мира музыки, всего мира. Навсегда любимый»
Мадонна: «Прощай, мой друг! Ещё один великий артист покинул нас. Может 2016 [уйти] СЕЙЧАС?»
Элтон Джон: «Я глубоко шокирован. Я потерял одного из любимых друзей — добрейшую, щедрейшую душу и блестящего артиста. Моё сердце — с его семьёй, друзьями и всеми его фанатами».
MC Hammer: «Я ошеломлён. Джордж Майкл. Талантливая и нежная душа. Покойся с Божьей любовью и миром»
Дэвид Гетта: «Последнее Рождество для восхитительного певца, который ушёл слишком рано»

Пользователи Сети обратили внимание на то, что в 2016 году из жизни ушли несколько настоящих музыкальных легенд.

martona: «2016-й, ты - козёл»
Joyner: «2016 почему ты продолжаешь делать это? Покойся с миром ты легенда»
mjs: «Страшная часть 2016 крадет у всех нас звезд детства, в том числе и моего !!!!!»

Пользователи делали отсылки к песням Джорджа Майкла, ставшим вневременными хитами. Особое внимание уделили композиции «Last Christmas», которая по злой иронии судьбы стала настоящим символом Рождества.

Комментарии
2
игорь
Надо признаться ушла легенда мирового масштаба
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Константин
Сердечная недостаточность или алкогольно-наркотическая избыточность? В любом случае жаль, музыкант он был супер(
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