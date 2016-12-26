Злая ирония Последнего Рождества: как мир простился с Джорджем Майклом

25 декабря певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет у себя дома в Горинге (Оксфордшир). Менеджер музыканта Майкл Липпман сообщил журналистам, что причиной смерти бывшего солиста дуэта Wham! и исполнителя одного из самых популярных рождественских хитов «Last Christmas» стал сердечный приступ. Новость о его кончине стала настоящим шоком для всего мира: коллеги Джорджа Майкла и пользователи Сети в своих постах выражают глубокую скорбь в связи с кончиной друга и талантливого артиста.