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13:37 (мск), источник: dostup1.ru

До минус 28 в низинах прогнозируют челябинские синоптики ночью 27 декабря

В Челябинске этой ночью будет минус 20−22, завтра днем — 10−12, скорость ветра составит 3−8 м/с.

Предстоящей ночью в Челябинской области сохранятся сильные морозы — в низинах столбики термометров опустятся до 28 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на вторник в регионе пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможны туманы, слабая изморозь, температура воздуха будет минус 19−24, на западе — 14−19, в низинах — до 28 градусов. Днем 27 декабря прогнозируется повышение до 7−12 градусов, в низинах — на пять градусов больше. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 м/с.

В Челябинске этой ночью будет минус 20−22, завтра днем — 10−12, скорость ветра составит 3−8 м/с.

В последующие сутки в ночное время ожидается повышение температуры воздуха на 5−7 градусов.

Ранее сообщалось, что неделя предполагается вполне комфортной в плане погоды: преобладающее поступление воздушных масс с Европейской территории России и Атлантики убережет Урал от значительных морозов. Ожидается преобладание умеренно морозной погоды. Температура воздуха в начале новой недели превысит норму на 3−4 градуса, в конце — понизится до климатических значений: 28—31 декабря ночью ожидается минус 16−21, днем — 10−15 градусов.

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