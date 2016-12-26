До минус 28 в низинах прогнозируют челябинские синоптики ночью 27 декабря
В Челябинске этой ночью будет минус 20−22, завтра днем — 10−12, скорость ветра составит 3−8 м/с.
В Челябинске этой ночью будет минус 20−22, завтра днем — 10−12, скорость ветра составит 3−8 м/с.
Предстоящей ночью в Челябинской области сохранятся сильные морозы — в низинах столбики термометров опустятся до 28 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В ночь на вторник в регионе пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможны туманы, слабая изморозь, температура воздуха будет минус 19−24, на западе — 14−19, в низинах — до 28 градусов. Днем 27 декабря прогнозируется повышение до 7−12 градусов, в низинах — на пять градусов больше. Ветер
В Челябинске этой ночью будет минус 20−22, завтра днем — 10−12, скорость ветра составит 3−8 м/с.
В последующие сутки в ночное время ожидается повышение температуры воздуха на 5−7 градусов.
Ранее сообщалось, что неделя предполагается вполне комфортной в плане погоды: преобладающее поступление воздушных масс с Европейской территории России и Атлантики убережет Урал от значительных морозов. Ожидается преобладание умеренно морозной погоды. Температура воздуха в начале новой недели превысит норму на 3−4 градуса, в конце — понизится до климатических значений: