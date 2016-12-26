До минус 28 в низинах прогнозируют челябинские синоптики ночью 27 декабря

Предстоящей ночью в Челябинской области сохранятся сильные морозы — в низинах столбики термометров опустятся до 28 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на вторник в регионе пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможны туманы, слабая изморозь, температура воздуха будет минус 19−24, на западе — 14−19, в низинах — до 28 градусов. Днем 27 декабря прогнозируется повышение до 7−12 градусов, в низинах — на пять градусов больше. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 м/с.

В Челябинске этой ночью будет минус 20−22, завтра днем — 10−12, скорость ветра составит 3−8 м/с.

В последующие сутки в ночное время ожидается повышение температуры воздуха на 5−7 градусов.