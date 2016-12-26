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13:31 (мск), источник: АиФ Омск

Житель Омска подарил квартиру приюту для матерей

Новое социальное учреждение открылось на Левобережье.

Приют для матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию, открылся в Кировском округе Омска, сообщает ngs55.ru со ссылкой на Омскую епархию.

Центр защиты материнства «Нечаянная радость» выиграл грант на сумму 999 тыс. рублей в конкурсе «Православная инициатива». Специально для приюта один из прихожан церкви купил трёхкомнатную квартиру. Помещения отремонтировали, приспособив под приют, для чего разделили квартиру на 5 жилых боксов. В каждый из них поместили диваны, столы, стулья, кровати для детей и взрослых, информирует Интернет-источник.

В приюте начали работу два юриста-волонтера, соцработник, психолог, два коменданта. Епархия просит не указывать адрес приюта.

«Бывает так, что муж грозится голову оторвать, выгоняет в мороз на улицу босиком», — цитирует сайт отца Илью, пресс-секретаря Омской епархии.

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