Житель Омска подарил квартиру приюту для матерей
Новое социальное учреждение открылось на Левобережье.
Новое социальное учреждение открылось на Левобережье.
Приют для матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию, открылся в Кировском округе Омска, сообщает ngs55.ru со ссылкой на Омскую епархию.
Центр защиты материнства «Нечаянная радость» выиграл грант на сумму 999 тыс. рублей в конкурсе «Православная инициатива». Специально для приюта один из прихожан церкви купил трёхкомнатную квартиру. Помещения отремонтировали, приспособив под приют, для чего разделили квартиру на 5 жилых боксов. В каждый из них поместили диваны, столы, стулья, кровати для детей и взрослых, информирует
В приюте начали работу два
«Бывает так, что муж грозится голову оторвать, выгоняет в мороз на улицу босиком», — цитирует сайт отца Илью,