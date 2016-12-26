«Башкиравтодор» решил не покупать внедорожник за 5,3 млн рублей

Ранее сообщалось, что «Башкиравтодор» собирается приобрести пятидверный пятиместный внедорожник серебристого цвета с салоном из черной кожи. В документации закупки отмечалось, что поставка восстановленного, снятого с консервации или бывшего в эксплуатации автомобиля не допускается. Тендер был назначен на 29 декабря.

По данным газеты «Коммерсантъ-Башкортостан», чистая прибыль «Башкиравтодора» в прошлом году составила 11,54 млн рублей. На покупку автомобиля закладывалась почти половина прибыли предприятия.