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13:21 (мск), источник: PROUFU.ru

«Башкиравтодор» решил не покупать внедорожник за 5,3 млн рублей

Крупнейший государственный дорожный подрядчик Башкирии — АО «Башкиравтодор» — отменил закупку автомобиля Toyota Land Cruiser 200 за 5,3 млн рублей после ее публикации в СМИ.

Ранее сообщалось, что «Башкиравтодор» собирается приобрести пятидверный пятиместный внедорожник серебристого цвета с салоном из черной кожи. В документации закупки отмечалось, что поставка восстановленного, снятого с консервации или бывшего в эксплуатации автомобиля не допускается. Тендер был назначен на 29 декабря.

По данным газеты «Коммерсантъ-Башкортостан», чистая прибыль «Башкиравтодора» в прошлом году составила 11,54 млн рублей. На покупку автомобиля закладывалась почти половина прибыли предприятия.

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