Два новых автобусных маршрута введены в Волгограде.

26 декабря в Волгограде вышли на линии автобусы, следующие по новым маршрутам. Маршрут № 20 «Пл. им. Дзержинского — ул. Аллея Героев» и № 85 «Жилгородок — Кардиоцентр».

Как сообщают ВДТВ в администрации Волгограда, новые автобусы поставляет в город победитель открытого конкурса на обслуживание семи муниципальных субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.

Автобус № 20 совершает остановки: Школа № 3, Горный поселок, ул. им. Германа Титова, пр-кт Металлургов, ул. им. Менделеева, Мамаев Курган, ул. Хиросимы, пл. им. В. И. Ленина, ул. Аллея Героев.

Автобус № 85 останавливается на ул. 51-й Гвардейской, ул. им. Хорошева, идет мимо ДК «Родина», остановки «Мир», ВГСХА и Кардиоцентра.

К 1 февраля на новые маршруты выйдут 149 комфортабельных автобусов, еще 15 машин будут в резерве. Интервал хождения автобусов в пиковые часы составит 10 минут, в межпиковое время — 15−20 минут.

В ближайших планах — открытие направления «Жилгородок — ул. им. Тулака», «Больничный комплекс — ул. им. Тулака», «Поселок ГЭС — ул. Тополевая», «Юбилейный — 7-я больница», «Спартановка — ТРЦ «Акварель».