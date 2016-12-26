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17:33 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Два новых автобусных маршрута введены в Волгограде

Два новых автобусных маршрута введены в Волгограде.

26 декабря в Волгограде вышли на линии автобусы, следующие по новым маршрутам. Маршрут № 20 «Пл. им. Дзержинского — ул. Аллея Героев» и № 85 «Жилгородок — Кардиоцентр».

Как сообщают ВДТВ в администрации Волгограда, новые автобусы поставляет в город победитель открытого конкурса на обслуживание семи муниципальных субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.

Автобус № 20 совершает остановки: Школа № 3, Горный поселок, ул. им. Германа Титова, пр-кт Металлургов, ул. им. Менделеева, Мамаев Курган, ул. Хиросимы, пл. им. В. И. Ленина, ул. Аллея Героев.

Автобус № 85 останавливается на ул. 51-й Гвардейской, ул. им. Хорошева, идет мимо ДК «Родина», остановки «Мир», ВГСХА и Кардиоцентра.

К 1 февраля на новые маршруты выйдут 149 комфортабельных автобусов, еще 15 машин будут в резерве. Интервал хождения автобусов в пиковые часы составит 10 минут, в межпиковое время — 15−20 минут.

В ближайших планах — открытие направления «Жилгородок — ул. им. Тулака», «Больничный комплекс — ул. им. Тулака», «Поселок ГЭС — ул. Тополевая», «Юбилейный — 7-я больница», «Спартановка — ТРЦ «Акварель».

На маршрутах работают новые низкопольные автобусы большой вместимости марки ЛиАЗ-529267 2016 года выпуска. Они лишены ступенек, зато широкие площадки для перевозки маломобильных граждан. В салоне одного автобуса помещается 108 человек, 28 пассажирских мест.

— Именно такой транспорт работает на улицах городов развитых стран. Новый подвижной состав отвечает самым высоким современным стандартам качества пассажирских перевозок. Еще одно достоинство этих автобусов — использование в качестве топлива природного газа, что значительно снизит нагрузку на окружающую среду, — отметил директор ООО «Волгоградский автобусный парк» Гурам Макалатия.

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