Два новых автобусных маршрута введены в Волгограде
Два новых автобусных маршрута введены в Волгограде.
Два новых автобусных маршрута введены в Волгограде.
26 декабря в Волгограде вышли на линии автобусы, следующие по новым маршрутам. Маршрут № 20 «Пл. им. Дзержинского — ул. Аллея Героев» и № 85 «Жилгородок — Кардиоцентр».
Как сообщают ВДТВ в администрации Волгограда, новые автобусы поставляет в город победитель открытого конкурса на обслуживание семи муниципальных субсидируемых маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.
Автобус № 20 совершает остановки: Школа № 3, Горный поселок, ул. им. Германа Титова,
Автобус № 85 останавливается на ул. 51-й Гвардейской, ул. им. Хорошева, идет мимо ДК «Родина», остановки «Мир», ВГСХА и Кардиоцентра.
К 1 февраля на новые маршруты выйдут 149 комфортабельных автобусов, еще 15 машин будут в резерве. Интервал хождения автобусов в пиковые часы составит 10 минут, в межпиковое время — 15−20 минут.
В ближайших планах — открытие направления «Жилгородок — ул. им. Тулака», «Больничный комплекс — ул. им. Тулака», «Поселок ГЭС — ул. Тополевая», «Юбилейный — 7-я больница», «Спартановка — ТРЦ «Акварель».
На маршрутах работают новые низкопольные автобусы большой вместимости марки ЛиАЗ-529267 2016 года выпуска. Они лишены ступенек, зато широкие площадки для перевозки маломобильных граждан. В салоне одного автобуса помещается 108 человек, 28 пассажирских мест.
— Именно такой транспорт работает на улицах городов развитых стран. Новый подвижной состав отвечает самым высоким современным стандартам качества пассажирских перевозок. Еще одно достоинство этих автобусов — использование в качестве топлива природного газа, что значительно снизит нагрузку на окружающую среду, — отметил директор ООО «Волгоградский автобусный парк» Гурам Макалатия.