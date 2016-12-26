В Москве приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Юридическим лицам и предпринимателям Москвы предписано приостановить на месяц розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с этиловым спиртом более 25%. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача РФ от 23 декабря.

«В соответствии с постановлением, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей)», — уточняется в сообщении.