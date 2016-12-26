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18:01 (мск), источник: ТАСС

В Москве приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией

Запрет будет действовать 30 дней.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Юридическим лицам и предпринимателям Москвы предписано приостановить на месяц розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с этиловым спиртом более 25%. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача РФ от 23 декабря.

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«В соответствии с постановлением, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей)», — уточняется в сообщении.

Этот документ зарегистрирован Минюстом России и вступил в силу со дня его официального опубликования. «Текст постановления опубликован 26. 12. 2016 на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru», — уточнили в управлении, добавив, что столичные санитарные службы «информируют потребителей о том, что спиртосодержащая непищевая продукция не предназначена для применения в пищевых целях».

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