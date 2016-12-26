Петербургские автобусы оснастили мультимедийными табло

В городские автобусы установили мультимедийные информационные табло, передает «Петербургский дневник». Новшество было запущено компанией «Пассажиравтотранс».

На табло выводится полная информация о маршруте — остановках, расстоянии и возможных пересадках на другие виды общественного транспорта. Кроме того, юлагодаря новой технологии пассажиры могут узнавать городские новости и прогноз погоды в Петербурге.

Мультимедийные табло уже появились в 25 автобусах Северной столицы. К марту 2017 года планируется разместить табло в 285 автобусах.