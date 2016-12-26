Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Вред красного мяса поставили под сомнение
Глава Еврокомиссии обратился к Путину после крушения Ту-154
Посол США сделал заявление по поводу авиакатастрофы в России
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
18:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербургские автобусы оснастили мультимедийными табло

Благодаря новой технологии пассажиры могут узнавать информацию о поездке, новости и прогноз погоды.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

В городские автобусы установили мультимедийные информационные табло, передает «Петербургский дневник». Новшество было запущено компанией «Пассажиравтотранс».

На табло выводится полная информация о маршруте — остановках, расстоянии и возможных пересадках на другие виды общественного транспорта. Кроме того, юлагодаря новой технологии пассажиры могут узнавать городские новости и прогноз погоды в Петербурге.

Мультимедийные табло уже появились в 25 автобусах Северной столицы. К марту 2017 года планируется разместить табло в 285 автобусах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Я «непроверенный» человек. Олег Митяев откровенно о своей судьбе
Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
В Черном море нашли тела 80 жертв авиакатастрофы
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Британские журналисты узнали, что королева поддерживает Brexit
Путин наградил Дениса Мацуева и Евгения Миронова орденами
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь