Движение ограничат на четырех участках дорожной сети Ростова

Движение транспорта ограничат на четырех участках дорожной сети донской столицы.

Как сообщает департамент автодорог, в частности, с 3 января по 1 мая 2017 года будет ограничено движение на участке переулка Семашко между улицами Московской и Станиславского.

Причина ограничения — реконструкция одного из зданий в переулке.

Сообщается также, что в связи со строительно-монтажными работами с 10 января по 30 ноября 2017 года будет прекращено движение по переулку Островского на участке между улицами Береговой и Тургеневской, а с 11 января по 30 ноября — по улице Красноармейской в створе домов 200−204.