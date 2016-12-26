Движение ограничат на четырех участках дорожной сети Ростова
Ограничения вводятся в связи с проведением
Ограничения вводятся в связи с проведением
Движение транспорта ограничат на четырех участках дорожной сети донской столицы.
Как сообщает департамент автодорог, в частности, с 3 января по 1 мая 2017 года будет ограничено движение на участке переулка Семашко между улицами Московской и Станиславского.
Причина ограничения — реконструкция одного из зданий в переулке.
Сообщается также, что в связи со
Кроме того, в связи со строительством дома в