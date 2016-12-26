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16:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение ограничат на четырех участках дорожной сети Ростова

Ограничения вводятся в связи с проведением строительно-монтажных работ.

Источник: AP 2016

Движение транспорта ограничат на четырех участках дорожной сети донской столицы.

Как сообщает департамент автодорог, в частности, с 3 января по 1 мая 2017 года будет ограничено движение на участке переулка Семашко между улицами Московской и Станиславского.

Причина ограничения — реконструкция одного из зданий в переулке.

Сообщается также, что в связи со строительно-монтажными работами с 10 января по 30 ноября 2017 года будет прекращено движение по переулку Островского на участке между улицами Береговой и Тургеневской, а с 11 января по 30 ноября — по улице Красноармейской в створе домов 200−204.

Кроме того, в связи со строительством дома в январе-июле 2017 года с с 10.00 до 18.00 будут перекрывать движение на 23-й Линии в створе дома 6.

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