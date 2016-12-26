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16:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Новороссийске предотвратили ввоз некачественного арахиса

57 тонн бобовых из Индии не соответствовали ГОСТу по некоторым показателям.

В морском порту Новороссийска задержали груз с индийским арахисом. Оказалось, 57 тонн продукции не соответствуют ГОСТу по некоторым показателям. Экспертиза подтвердила плохое состояние арахиса. В соответствии с законодательством России ввоз опасной партии бобовых запрещен.

С начала 2016 года в страну пытались ввезти почти 214 тонн импортного арахиса, которые не соответствуют требованиям отечественных нормативных документов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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