В Новороссийске предотвратили ввоз некачественного арахиса

В морском порту Новороссийска задержали груз с индийским арахисом. Оказалось, 57 тонн продукции не соответствуют ГОСТу по некоторым показателям. Экспертиза подтвердила плохое состояние арахиса. В соответствии с законодательством России ввоз опасной партии бобовых запрещен.

С начала 2016 года в страну пытались ввезти почти 214 тонн импортного арахиса, которые не соответствуют требованиям отечественных нормативных документов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.