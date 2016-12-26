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16:48 (мск), источник: РИА Новости

Скифское золото разместят в историческом музее в Киеве

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Коллекцию «золота скифов», признанную собственностью Украины по решению окружного суда Амстердама, выставят в историческом музее в Киеве после передачи ее украинской стороне, заявил министр культуры страны Евгений Нищук.

«Оно (золото скифов) будет возвращаться на Украину, в Киев, в исторический музей и сразу будет представлено», — сказал Нищук в эфире «Громадского радио».

Коллекция «скифского золота», около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию «скифского золота» из Нидерландов в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву.

В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.

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