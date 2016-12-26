Новый аквакомплекс открыт на базе ЮНЦ РАН в Азовском районе
В аквакомплексе будут отрабатываться технологии выращивания нетрадиционных видов аквакультуры в искусственных условиях.
В аквакомплексе будут отрабатываться технологии выращивания нетрадиционных видов аквакультуры в искусственных условиях.
Новый аквакомплекс открылся на
В аквакомплексе будут отрабатываться технологии выращивания нетрадиционных видов аквакультуры (судак, щука, пеленгас) в искусственных условиях.
В ЮНЦ РАН сформировано опытное стадо этих видов рыб.
В новом аквакомплексе размещены два бассейна. В одном из них — 60 пеленгасов, в другом — 13 судаков и 15 щук.
Кроме этого, в аквакомплексе выращивают растения методом аквапоники, при котором удобрения не вносятся, а используются только продукты жизнедеятельности рыб.
«Наиболее перспективными для выращивания по данной технологии оказались салат, пряные травы (петрушка, укроп, базилик, кориандр) и сладкий перец», — отмечается в сообщении.