Новый аквакомплекс открыт на базе ЮНЦ РАН в Азовском районе

Новый аквакомплекс открылся на научно-экспедиционной базе «Кагальник» Южного научного центра Российской академии наук в Азовском районе Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.

В аквакомплексе будут отрабатываться технологии выращивания нетрадиционных видов аквакультуры (судак, щука, пеленгас) в искусственных условиях.

В ЮНЦ РАН сформировано опытное стадо этих видов рыб.

В новом аквакомплексе размещены два бассейна. В одном из них — 60 пеленгасов, в другом — 13 судаков и 15 щук.

Кроме этого, в аквакомплексе выращивают растения методом аквапоники, при котором удобрения не вносятся, а используются только продукты жизнедеятельности рыб.

«Наиболее перспективными для выращивания по данной технологии оказались салат, пряные травы (петрушка, укроп, базилик, кориандр) и сладкий перец», — отмечается в сообщении.