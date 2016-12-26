Крымские общины отправили Пан Ги Муну жалобу на энергетическую блокаду

Ранее национальные общины Крыма приняли обращение к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с призывом провести расследование и наказать виновных в блокадах полуострова. Однако представительство ООН в России отказалось принимать документ, сославшись на то, что у них нет на это прав.

«Мы отправили двумя путями: первый — через МИД Российской Федерации, а второй — через известную мировую почту непосредственно Пан Ги Муну, и было получено подтверждение, что письмо получено. Мы теперь ждем ответа, как отреагирует ООН на наше обращение», — сказал Абажер на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его словам, национальные общины Крыма намерены и впредь инициировать обращения в различные международные организации, чтобы обратить внимание мировой общественности на предвзятое отношение к крымчанам.