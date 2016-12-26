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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Крымские общины отправили Пан Ги Муну жалобу на энергетическую блокаду

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Национальные общины Крыма повторно отправили обращение в ООН из-за энергетической блокады полуострова — по почте непосредственно Пан Ги Муну и через МИД России, сообщил председатель национально-культурной автономии болгар Крыма Иван Абажер.

Источник: РИА "Новости"

Ранее национальные общины Крыма приняли обращение к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с призывом провести расследование и наказать виновных в блокадах полуострова. Однако представительство ООН в России отказалось принимать документ, сославшись на то, что у них нет на это прав.

«Мы отправили двумя путями: первый — через МИД Российской Федерации, а второй — через известную мировую почту непосредственно Пан Ги Муну, и было получено подтверждение, что письмо получено. Мы теперь ждем ответа, как отреагирует ООН на наше обращение», — сказал Абажер на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По его словам, национальные общины Крыма намерены и впредь инициировать обращения в различные международные организации, чтобы обратить внимание мировой общественности на предвзятое отношение к крымчанам.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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