Крымские общины отправили Пан Ги Муну жалобу на энергетическую блокаду
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Национальные общины Крыма повторно отправили обращение в ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Национальные общины Крыма повторно отправили обращение в ООН
Ранее национальные общины Крыма приняли обращение к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с призывом провести расследование и наказать виновных в блокадах полуострова. Однако представительство ООН в России отказалось принимать документ, сославшись на то, что у них нет на это прав.
«Мы отправили двумя путями: первый — через МИД Российской Федерации, а второй — через известную мировую почту непосредственно Пан Ги Муну, и было получено подтверждение, что письмо получено. Мы теперь ждем ответа, как отреагирует ООН на наше обращение», — сказал Абажер на
По его словам, национальные общины Крыма намерены и впредь инициировать обращения в различные международные организации, чтобы обратить внимание мировой общественности на предвзятое отношение к крымчанам.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина