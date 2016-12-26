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16:45 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму заявили, что проект тоннеля через пролив пока выглядит как мечта

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Проект строительства транспортного тоннеля через Керченский пролив хоть и получил положительную общественную экспертизу, но пока выглядит как мечта, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Источник: РИА "Новости"

Иоффе напомнил, что ранее Евразийский деловой совет обратился к крымским властям с предложением одновременно с мостом через Керченский пролив построить тоннель. Строительство хотели вести за счет частных инвестиций, передвижение транспорта по нему предлагалось сделать платным.

«Этот проект рассматривался не как альтернатива Керченскому мосту, а как добавочный проект. Мы дали этому проекту положительную общественную экспертизу. Пока этот проект проходит период согласования и проектирования, но пока это мечта», — сказал Иоффе на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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